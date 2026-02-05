Сабаленка отложи завръщането си на корта

Световната №1 Арина Сабаленка няма да участва на турнира в Доха. Беларуската тенисистка взе решение да се оттегли от надпреварата в катарската столица, за да си осигури допълнително време за почивка и възстановяване след изтощителния старт на сезона.

Отсъствието на Сабаленка води до разместване сред водещите поставени, като Ига Швьонтек ще бъде номер 1 в основната схема. Пътят на полякинята към финалните фази се улеснява още повече, след като участие отказа и американката Джесика Пегула.

За Сабаленка пропускането на турнира не носи сериозни последствия в ранглистата, тъй като през миналия сезон тя отпадна още във втория кръг след загуба от Екатерина Александрова и няма значителен актив за защита. Очакванията са световната номер две да се завърне на корта за турнира в Дубай след 15 февруари.

Списъкът с отсъстващи звезди в Доха продължава да расте. Наоми Осака също няма да вземе участие, а Мадисън Кийс и Ива Йович предпочетоха да не рискуват физическото си състояние или направиха промени в програмата си. Украинката Марта Косюк пък остава извън турнира, тъй като продължава възстановяването си от контузия.