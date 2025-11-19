Салата или синя зона: Сблъсък между бизнеса и Столична община за новите правила за паркиране в София

Докато Столична община твърди, че реформата на синята и зелената зона е единственият начин да се подобри транспортната инфраструктура на столицата, бизнесът смята, че промяната е абсурдна и необмислена.

В "Денят започва" общинският съветник от ПП “Спаси София” Андрей Зографски определи реформата като "закъсняла", а председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов обвини общината, че не се интересува нито от бизнеса, нито от гражданите.

На въпрос дали СО смята да преосмисли или отмени решението си за зоните и цената им, Андрей Зографски отговори:

"Не, тъй като тази реформа е закъсняла и твърде необходима за града. Ако си признаем, че София има тежък проблем със задръстването, със състоянието на пътната инфраструктура, с това колко време се губи за да се търси паркомясто, особено в центъра на града, и какво е състоянието на въздуха, особено зимните месеци, тогава реформата на зоните за платено паркиране е единственото решение, което можем да го вземем. И тази реформа е закъсняла, защото трябваше да се направи още по времето на COVID, когато градът беше празен. И освен вдигането на цените, искам да кажа, че има сериозна промяна на правилата. Най-голямото от тях, освен наистина отделните актуализации на това правилата за паркирането за кого въждат, в какви часови диапазони и така нататък, въпросът е, че всички допълнително събрани пари от тази реформа ще отиват в транспортната инфраструктура. Или в районите, или на ниво град, където да се строят паркинги, да се закупуват автобуси."

Зографски посочи, че реформата ще се въвежда постепенно.

"През 2026 година на 4 етапа ще се въвеждат промените, т.е. няма да видим от 1 януари пълния мащаб на реформата, но със сигурност програма за закупуване на автобуси, за изграждане на паркинги... БНТ: До сега колко се построиха със средствата, които се събираха от зоните? - Много малко, защото парите отиваха само и единствено за субсидия на градския транспорт. И пак ви казвам, това е първо промяната, защото гарантирано парите ще отиват за инвестиции в транспортната инфраструктура. И второ, реформата не е за пари. Защото приходите от синя и зелена зона на годишно ниво са около 45 млн. лева. Градският транспорт струва 550 млн. лева на година. Така че и с всичките приходи да ги реинвестирахме в градския транспорт, пак нямаше да е достатъчно и за 10% от разходите." "Не е ясно къде отиват 45 милиона всяка година", контрира Алибегов.

Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията: "Пътувайки насам си мислих сега, аз съм и от двете страни, правя и бизнес в центъра на София, и живея в центъра на София. Значи, тук не става дума да съдим Столичната община. Ние в момента заедно с граждански организации и други НПО-организации ще атакуваме самата наредба. Не е въпроса в съденето на Столичната община. Слушам какви разкази имаме тук. Ние от 2012 ги водим тези разговори. И да ви кажа защо няма увеличение на зоната до момента от 2012, както казвате вие. И е закъсняно, защото се водят обществени дебати широки. Аз съм присъствал на някои от тях. И то във всеки отделен район. И там се викат освен граждани, и викат и бизнеса. Не говоря само за нашия бранш. Тъй като вие казвате, че ресторантьорите са недоволни, хората с магазините са още по-недоволни от ресторантьорите, хората с офисите са още по-недоволни. Всички болници в София са в райони със синя и зелена зона. Само да ви казвам, че болница "Пирогов" разполага с 25 или 35 парко места. Платени, но 35. Около болниците трябва да има някакъв друг режим." "От 2012 година се обсъжда във всеки район, а не се взимат решения така на коляно. Очевидно винаги решението е било в полза на гражданите. Изключвам бизнеса сега, махам го, тъй като Столична община от бизнеса не се интересува, но като гражданин ви казвам, че това е абсолютен абсурд."

Зографски заяви, че седем пъти е поскъпнала салатата в ресторантите от 2012 г. до сега и попита:

"Няма ли право общината също да актуализира цените, при положение, че разходите за обслужване на зоната са се увеличили значително? Нека да сме наясно, че няма цена на услуга или стока, която да не е повишена от 2012 година до сега."

