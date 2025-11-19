БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Салата или синя зона: Сблъсък между бизнеса и Столична община за новите правила за паркиране в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Докато Столична община твърди, че реформата на синята и зелената зона е единственият начин да се подобри транспортната инфраструктура на столицата, бизнесът смята, че промяната е абсурдна и необмислена.

В "Денят започва" общинският съветник от ПП “Спаси София” Андрей Зографски определи реформата като "закъсняла", а председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов обвини общината, че не се интересува нито от бизнеса, нито от гражданите.

На въпрос дали СО смята да преосмисли или отмени решението си за зоните и цената им, Андрей Зографски отговори:

"Не, тъй като тази реформа е закъсняла и твърде необходима за града. Ако си признаем, че София има тежък проблем със задръстването, със състоянието на пътната инфраструктура, с това колко време се губи за да се търси паркомясто, особено в центъра на града, и какво е състоянието на въздуха, особено зимните месеци, тогава реформата на зоните за платено паркиране е единственото решение, което можем да го вземем. И тази реформа е закъсняла, защото трябваше да се направи още по времето на COVID, когато градът беше празен. И освен вдигането на цените, искам да кажа, че има сериозна промяна на правилата. Най-голямото от тях, освен наистина отделните актуализации на това правилата за паркирането за кого въждат, в какви часови диапазони и така нататък, въпросът е, че всички допълнително събрани пари от тази реформа ще отиват в транспортната инфраструктура. Или в районите, или на ниво град, където да се строят паркинги, да се закупуват автобуси."

Зографски посочи, че реформата ще се въвежда постепенно.

"През 2026 година на 4 етапа ще се въвеждат промените, т.е. няма да видим от 1 януари пълния мащаб на реформата, но със сигурност програма за закупуване на автобуси, за изграждане на паркинги...

БНТ: До сега колко се построиха със средствата, които се събираха от зоните?

- Много малко, защото парите отиваха само и единствено за субсидия на градския транспорт. И пак ви казвам, това е първо промяната, защото гарантирано парите ще отиват за инвестиции в транспортната инфраструктура. И второ, реформата не е за пари. Защото приходите от синя и зелена зона на годишно ниво са около 45 млн. лева. Градският транспорт струва 550 млн. лева на година. Така че и с всичките приходи да ги реинвестирахме в градския транспорт, пак нямаше да е достатъчно и за 10% от разходите."

"Не е ясно къде отиват 45 милиона всяка година", контрира Алибегов.

Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията: "Пътувайки насам си мислих сега, аз съм и от двете страни, правя и бизнес в центъра на София, и живея в центъра на София. Значи, тук не става дума да съдим Столичната община. Ние в момента заедно с граждански организации и други НПО-организации ще атакуваме самата наредба. Не е въпроса в съденето на Столичната община. Слушам какви разкази имаме тук. Ние от 2012 ги водим тези разговори. И да ви кажа защо няма увеличение на зоната до момента от 2012, както казвате вие. И е закъсняно, защото се водят обществени дебати широки. Аз съм присъствал на някои от тях. И то във всеки отделен район. И там се викат освен граждани, и викат и бизнеса. Не говоря само за нашия бранш. Тъй като вие казвате, че ресторантьорите са недоволни, хората с магазините са още по-недоволни от ресторантьорите, хората с офисите са още по-недоволни. Всички болници в София са в райони със синя и зелена зона. Само да ви казвам, че болница "Пирогов" разполага с 25 или 35 парко места. Платени, но 35. Около болниците трябва да има някакъв друг режим."

"От 2012 година се обсъжда във всеки район, а не се взимат решения така на коляно. Очевидно винаги решението е било в полза на гражданите. Изключвам бизнеса сега, махам го, тъй като Столична община от бизнеса не се интересува, но като гражданин ви казвам, че това е абсолютен абсурд."

Зографски заяви, че седем пъти е поскъпнала салатата в ресторантите от 2012 г. до сега и попита:

"Няма ли право общината също да актуализира цените, при положение, че разходите за обслужване на зоната са се увеличили значително? Нека да сме наясно, че няма цена на услуга или стока, която да не е повишена от 2012 година до сега."

Вижте целия разговор във видеото

#София #увеличение на цените #салата #синя зона

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
2
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
3
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха...
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
4
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл",...
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик
5
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак...
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане предложението на президента за референдум
6
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Честит юбилей на Мария Петрова
4
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
5
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Регионални

Намушканият таксиметров шофьор от Разградско се подобрява – съдът решава дали да остави нападателя в ареста
Намушканият таксиметров шофьор от Разградско се подобрява – съдът решава дали да остави нападателя в ареста
Кола в насрещното на АМ „Тракия“: Разминахме се на косъм Кола в насрещното на АМ „Тракия“: Разминахме се на косъм
Чете се за: 03:17 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
Медицинско чудо: Лекари от Пловдив спасиха жена с разкъсана аорта Медицинско чудо: Лекари от Пловдив спасиха жена с разкъсана аорта
Чете се за: 02:52 мин.
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия" Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
16835
Чете се за: 03:27 мин.
Румен Спецов проведе работна среща с колектива на "Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов проведе работна среща с колектива на "Лукойл Нефтохим Бургас"
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
НА ЖИВО: На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала НА ЖИВО: На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг с явно наддаване Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг с явно наддаване
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Държавата отделя милиарди за корупция и...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс"...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Френски импланти в ретината помагат на слепи хора да прогледнат
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ