ИЗВЕСТИЯ

Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Държавата отделя милиарди за корупция и жълти стотинки за възрастните хора

У нас
Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Държавата отделя милиарди за корупция и жълти стотинки за възрастните хора
Не излежда никак добре, че държавата отделя милиарди за корупция и жълти стотинки за възрастните хора. Не излежда никак добре, че държавата отделя едва 1 процент за увеличение на заплатите, примерно в Националната библиотека. Но за сметка на това, във ВСС заплатите ще нараснат с 6000 лева на месец. Защото 24 000 лева на месец до момента им били малко.

Това коментира в "Денят започва" депутатът от ПП-ДБ и член Комисията по бюджет и финанси Венко Сабрутев.

На въпрос от кого зависят добавките за пенсионерите за Коледа, депутатът отговори:

"Първо, дали това е най-правилното решение? Хайде сега да сложиме на везната - по време на нашето управление ние вдигнахме двойно пенсите от 300 на 600 минималната. Кое е по-добре за българския пенсионер? 300 лева на месец, което е 3600 на година, гарантирано със закон до края на живота ви. Или еднократно 50 лева или евентуално 100 лева на година. Като тези пари, те не са ви гарантирани. Всъщност, ние виждаме опит да се върне старата система. Когато пенсите се увеличаваха минимално с 3 лева на година и пенсионерите бяха принудени да се молят за тези 50 или 100 лева коледни добавки, те бяха буквално докарани до просешка тояга. Това е порочен принцип. Българските пенсионери, възрастните хора в България, имат нужда от справедлив живот. От предвидимост на доходите си. За това има швейцарско правило. Пенсиите трябва да растат изпреварващо инфлацията, изпреварващо ръста на доходите."

Депутатът подчерта, че в Бюджет 2026 има много несправедливости.

"До момента говорихме за това дали пенсионерите трябва да получат еднократна милостиня от управляващите, или трябва да получат стабилен доход. Знаете ли, например, колко ще порасне заплата в БНТ? Научихме от Министерство на финансите, че горе-долу заплата в БНТ ще нарасна с 50 лева. Сега, поставете тези 50 лева за БНТ, срещу 6000 лева за ВСС."

"Управляващо мнозинство ГЕРБ-ДПС сложиха тази формула вълшебна за МВР, например. Защото в МВР заплатите, си спомняте, нараснаха с 50% само преди няколко месеца. Сега са им заложили нови 11%. В съдебната система - 26%. Не може да имаш 15-20 хиляди лева заплат и да искаш още 26% увеличение. В същото време на пенсионерите - 8. Буквално жълти стотинки. Всеки трети български гражданин реално получава пенсия. И вместо ние, тези хора, които са работели по 40-45 години, да имат стабилни старини, да имат справедливи старини, ние хрантутиме. Кой хрантутиме? Силовите структури, бухалките. Ето това създават в момент управляващите. Бухалки, които са на каишка."

"Несправедливостите идват от управляващите. Когато вдигаш заплатите рекордно на бухалките, на силовите структури, на Корупционна комисия, на ДАНС, на МВР и т.н., в същото време си остава младите лекари. Знаете ли колко взима един млад лекар? 1500 лева."

Вижте целия разговор във видеото.

