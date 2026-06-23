Само 7% от българите виждат САЩ като съюзник, сочи проучване на Европейския съвет за външна политика

Само 7% от българите виждат САЩ като съюзник, показва проучване на неправителствената организация Европейски съвет за външна политика, посветено на обществените нагласи към сигурността и отбраната, трансатлантическите отношения, подкрепата за Украйна и енергийната независимост на Европа.

За 44% от сънародниците ни Вашингтон е "необходим партньор", за 11 на сто е противник, с когото трябва да страна ни да си сътрудничи, а 15% виждат САЩ като страна, с която сме в конфликт.

Изследването е проведено онлайн и чрез телефонни обаждания между 30 април и 19 май 2026 г. сред 19 481 респонденти като между тях са 1013 български граждани. Проучването е направено в 15 европейски страни: Австрия, България, Дания, Естония, Франция, Германия, Италия, Унгария, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

САЩ са съюзник според 49% от анкетираните, заявили се като поддръжници на "Прогресивна България" САЩ са съюзник, както и за 73% от тези, подкрепящи ГЕРБ и 71% от "Продължаваме промяната – Демократична България".

Изследването показва, че България най-малко от останалите 15 държави, вярва, че при евентуална необходимост САЩ ще се притекат на помощ, като електоратът на "Прогресивна България" е най-скептичен – 75% от тях не вярват, че САЩ биха се отзовали, както и 51% от ГЕРБ и 73% от ПП и ДБ.

Относно Украйна, 26% от българските граждани я виждат като необходим партньор, 37% отговарят, че не знаят, а 19% я възприемат като враг.

28% от привържениците на "Прогресивна България" са настроени положително спрямо Украйна, 69% от привържениците на ГЕРБ също, както и 72% от двете партии ПП и ДБ.

България е с най-негативни нагласи относно изпращането на военна помощ за Украйна. Най-големите противници на тази идея отново са сред електората на ПБ – 87%, следвани от ГЕРБ – 64%, и ПП-ДБ – 57%.

Подобни са данните и относно изпращането на войски при евентуално нападение на Русия срещу балтийските страни, като 86% от електората на ПБ са против, както и 60% от ГЕРБ и 45% от ПП-ДБ.

Данните от проучването показват, че по въпросите на сигурността и отбраната България подкрепя както закупуването на оръжия от Европа, така и създаването на алтернативна ядрена сила, която не разчита на САЩ.

България също подкрепя повишаването на бюджета за отбрана и включването към общ европейски дълг за финансиране на отбранителни разходи.