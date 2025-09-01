Състезателки от над 35 държави ще участват на световния шампионат по естетическа групова гимнастика в Самоков

Състезателки от над 35 държави ще участват на световното първенство по естетическа групова гимнастика, което ще се проведе в Самоков от 26 до 30 ноември.

България за трети път ще бъде домакин на шампионат на планетата след София 2024 и Варна 2010.

"Печеленето на домакинство на такова събитие носи голяма радост, но и много отговорности, защото трябва да оправдаем доверието, което ни е оказано. Имаме притеснения дали всичко ще бъде добре. Избрахме за домакин уникално спортно съоръжение - комплекс "СамЕлион" в Самоков. на 13 септември ще го представим заедно с българките отбори в едно специално събитие. Горди сме, че именно там ще се проведе това голямо първенство", каза на пресконференция президентът на Българската федерация по естетическа групова гимнастика (БФЕГГ) Мариета Дукова.

"Опитваме се да популяризираме този красив спорт и това световно първенство. Вече имаме заявки от 35 държави, повече от 2500 чужденци ще дойдат в България. Изключително сме щастливи, че България е домакин, че толкова много отбори заявиха участие, което е прецедент. Правим всичко това с цел популяризиране на спорта в България, който също е и социално значим спорт. Имаме 193 тима до момента според предварителните заявки, но те все още са отворени. Може би ще се присъединят около 50-70 отбора. Броят със сигурност ще нарасне, което е добре за България, за Международната федерация и като икономически ефект. В Самоков ще пристигнат гимнастички от САЩ, Австрия, Чехия, Италия, Япония, Малайзия и много други държави", добави Елена Дукова, генерален секретар на БФЕГГ и вицепрезидент на Международната централа.

България ще участва със седем отбора при жените и при девойките на предстоящото европейско първенство в Будапеща (Унгария) в края на месец септември и на световния шампионат в София. При жените това са национален отбор на България, Академик (София) и Велбъжд (Кюстендил), а при девойките - национален отбор, Академик (София), Етър Елит (Велико Търново) и Афродита (Димитровград).

Старши треньорът на националния тим за жени Кристина Ташева каза, че подготовката протича нормално. Отборът проведе и едноседмичен лагер в Италия.

"Радваме се, че сме домакини на световното първенство, но това носи и по-голяма отговорност, която се опитваме да овладеем по време на подготовката. Проведохме лагер в Италия, в който участваха около 170 деца. В чужбина се вижда, че нашите момичета и треньор са уважавани в този спорт. Подготовката върви нормално и дано да оправдаем вложените в нас средства и усилия на федерацията. На европейското първенство в Будапеща за първи път от три години ще се срещнем с отбори от Русия и Финландия на едно състезание. Досега ги срещахме по отделно. Надявам се да се справим с тази конкуренция. Пътуваме за Будапеща на 18 септември", заяви Ташева.

Федерацията търси спонсори, тъй като има финансова помощ само от Министерството на младежта и спорта.

"Тази помощ е частична, но ние сме благодарни и на това. Първоначално бяхме планирали първенството да се проведе в Бургас, но трябваше да платим около половин милион лева за оборудване на "Арена Бургас", отделно наем. Даваме си сметка, че нямаме достатъчно авторитет, но все пак ние също прославяме България. Знаехме, че такава сума никой няма да ни отпусне и намерихме алтернатива. И сме доволни, че ще организираме световното първенство в Самоков. Личната ми мотивация да приемаме такива големи първенства е да покажем, че в един свят, в който народите се срещат да покажат кой има по-добри оръжия, ние може да се съревноваваме мирно и в дух на приятелство", добави Мариета Дукова.

