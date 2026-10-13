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Счетоводител е задържан във Враца за присвояване на 450 000 евро

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Счетоводител е задържан във Враца за присвояване на 450 000 евро
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Счетоводител е присвоил неправомерно 450 000 евро, собственост на две дружества във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Враца. Присвояването е установено след множество оперативно-следствени действия от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при МВР - Враца.

Деянието е извършено за непродължителен период от време през 2026 година.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Длъжностното лице е задържано за срок до 24 часа.

#присвояване на пари

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