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Септември София привлече бразилски защитник с опция за откупуване

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Спорт
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Педро Гомес – Педриньо ще играе под наем за столичния тим през сезон 2026/27

септември софия привлече бразилски защитник опция откупуване
Снимка: Facebook/ФК Септември София / FC Septemvri Sofia
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Септември София подсили състава си с бразилския ляв защитник Педро Гомес, известен като Педриньо. Столичният клуб официално обяви привличането на футболиста, който ще бъде част от отбора през сезон 2026/27.

Педриньо е роден на 26 декември 2001 година и действа основно като ляв краен бранител. От Септември определят скоростта, техниката и активността по фланга като едни от основните качества в играта на новото попълнение.

Бразилецът пристига в София с договор под наем за целия сезон 2026/27, като в споразумението е включена и възможност Септември да откупи изцяло правата му след края на кампанията.

"Добре дошъл, Педриньо! Пожелаваме му много успехи с екипа на Септември“, написаха от столичния клуб при представянето на новия си футболист.

С привличането на Педриньо Септември добавя още една опция за левия фланг на защитата, като представянето на бразилеца през предстоящия сезон ще бъде определящо за евентуалното му оставане в клуба с постоянен договор.



#ПФК Септември София #Педриньо

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