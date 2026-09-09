Серху Гираси поведе Борусия Дортмунд към голов успех над Виляреал

Борусия Дортмунд започна участието си в основната фаза на Шампионската лига с драматична победа с 3:2 над Виляреал на "Сигнал Идуна Парк“. След нулево първо полувреме двата отбора предложиха пет попадения след почивката, а Серху Гираси се превърна в централната фигура с два гола във вратата на испанците и куриозен автогол в добавеното време.

Срещата започна равностойно, като двата отбора не поемаха излишни рискове. В шестата минута Марсел Забитцер завърши бърза атака на домакините, но ударът му след рикошет премина покрай вратата. Малко по-късно комбинация между Гираси и Максимилиан Байер също създаде напрежение пред Петер Гулачи, без да се стигне до точен завършващ удар.

Неприятният момент за Борусия дойде в средата на първата част. Константинос Карецас се свлече на тревата без видим контакт със съперник и се наложи да бъде изнесен на носилка. 18-годишният футболист беше заменен от Итън Нуанери, а по-късно стана ясно, че причината са проблеми с кръвообращението и той е откаран в болница за допълнителни прегледи.

Постепенно двубоят стана по-отворен. В 42-рата минута Тейджън Бюканън отправи опасен удар към горния ъгъл, но Грегор Кобел се намеси. В добавеното време на първата част Дортмунд получи най-чистата си възможност - Гираси се озова срещу Гулачи и опита да го преодолее, но опитният страж спаси и почивката дойде при 0:0.

След паузата "жълто-черните“ значително увеличиха натиска. В 52-рата минута Пап Гей почти си отбеляза автогол, като след намесата му топката срещна гредата. Само минута по-късно Виляреал вече нямаше подобен късмет. Байер проби отляво и изпрати остро подаване пред вратата, Гулачи отклони топката, а Ренато Вейга не успя да я изчисти и я прати в собствената си мрежа за 1:0.

Виляреал обаче не се предаде. В 59-ата минута Тани Олувасейи беше близо до изравняването с удар с глава, а след влизането на Никола Пепе испанците станаха значително по-опасни. Кобел трябваше да се намесва срещу Санти Комесаня, преди натискът на гостите да даде резултат.

В 67-ата минута Сантяго Моуриньо изравни за 1:1. Жорж Микаутадзе центрира от корнер към близката греда, където уругвайският защитник надскочи Юлиан Риерсон и с глава изпрати топката във вратата. Само две минути по-късно Бюканън можеше да осъществи пълен обрат, но Кобел демонстрира отличен рефлекс и спаси.

Нико Ковач отговори със смени, като появата на Фабио Силва и Джоб Белингам се оказа решаваща. В 80-ата минута Белингам пусна извеждащо подаване към Силва, който нахлу в наказателното поле и намери Гираси пред вратата. Нападателят нямаше как да пропусне и в своя мач №100 за Борусия Дортмунд отбеляза за 2:1.

Пет минути по-късно Гираси нанесе втория си удар. Моуриньо задържа нападателя при корнер и съдията Симоне Соца посочи бялата точка. Гираси пое отговорността и хладнокръвно реализира дузпата за 3:1, изпращайки Гулачи в обратния ъгъл.

Дортмунд можеше да стигне и до четвърти гол. Фабио Силва на два пъти се озова в отлични позиции, но Гулачи запази Виляреал в срещата.

Драмата се върна в третата минута на добавеното време. След свободен удар на Пепе Кобел изби топката пред себе си, тя срещна лицето на Гираси и се озова в собствената му врата. Така нападателят оформи необичаен хеттрик от попадения в двете врати.

Виляреал хвърли всички сили в последната атака и беше близо до сензационно 3:3. Валдемар Антон неволно предостави топката на Ренато Вейга, чийто удар рикошира и излезе в корнер. Дортмунд обаче оцеля при последния натиск и грабна трите точки след зрелищна втора част, докато испанският тим си тръгна от Германия с празни ръце.