ИЗВЕСТИЯ

Шампионски старт! ПСЖ направи на пух и прах Аталанта

Спорт
Французите обезличиха италианците на старта на турнира на богатите.

Шампионски старт! ПСЖ направи на пух и прах Аталанта
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Пари Сен Жермен даде заявка за още един специален сезон в Шампионска лига. Действащият носител на трофея обезличи Аталанта с 4:0 в среща от първия кръг, изиграна на "Парк де Пренс".

В автори на попаденията за французите се превърнаха Маркиньос, Хвича Кварацхелия, Нуно Мендеш и Гонсало Рамош. Селекцията, водена от Луис Енрике, можеше да се поздрави с още по-солиден резултат, тъй като в края на първото полувреме Брадли Баркола пропусна от бялата точка. Французите доминираха през целия мач и не оставиха съмнения в своето превъзходство срещу италианците, които трудно поглеждаха към вратата на своите съперници.

На 1 октомври (сряда) ПСЖ ще има тежка визита на Барселона, докато ден по-рано съставът на Иван Юрич ще домакинства на Брюж.

Домакините поставиха ударно начало, обсипвайки с положения вратата на своите съперници. Французите откриха още в първата атака. В 3-та минута Фабиан Руис получи в наказателното поле и центрира към напредващия Маркиньос, който се разписа във вратата, пазена от Марко Карнезеки.

Парижани продължиха в същия дух и две минути след това Нуно Мендеш пропусна да удвои, тъй като стреля в аут близко до италианския вратар. Бардли Баркола също излезе на сцената с шут, спасен от Карнезеки.

Гостите най-сетне излязоха от своето наказателно поле в 18-та минута. Тогава Одилон Косуну стреля над вратата.

Само 3 минути след това тимът от Париж организира поредно нападение, този път дело на Руис. Той стреля от границата на наказателното поле, но Карнезеки не допусна гол в своята врата. В следващия момент актуалните първенци удвоиха чрез Баркола, но попадението му бе отменени поради засада.

В 39-та минута актуалните първенци в Лига 1 постигнаха своята цел и резултатът в крайна сметка бе удвоен. Хвича Кварацхелия напредна и отправи мощен удар от границата на наказателното поле, за да матира Карнезеки.

ПСЖ бе на път тотално да откаже италианците в края на първото полувреме. В 41-та минута Юнс Муса фаулира Маркиньос и последва намеса на ВАР, който отсъди дузпа. Баркола пое отговорност, но стреля доста слабо и Карнезеки спаси без особени проблеми.

Домакините стартираха с гръм и трясък второто полувреме. В 51-та минута Мендеш получи в наказателното поле, освободи се от опеката на своя защитник и с удар от близка дистанция направи резултата класически.

В 78-та минута Уорън Заир-Емери можеше да покачи резултата за парижани, но отправи доста неточен удар.

В 89-та дойде ред и на Витиня да пробва своя късмет, като и той стреля над гредата.

Минута по-късно грешка в наказателното поле на "бергамаските" позволи на Гонсало Рамош да овладее топката и да добави четвърти гол на сметката на гостите.

В добавеното време и Баркола можеше да се разпише, но неговият шут се оказа доста слаб.

