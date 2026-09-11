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Шестима министри отговарят на въпроси в петъчния парламентарен контрол

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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шестима министри отговарят въпроси петъчния парламентарен контрол
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Днешното пленарно заседание на Народното събрание ще бъде посветено изцяло на парламентарен контрол, който ще започне от 9:00 часа. Решението беше взето вчера по предложение на председателстващия заседанието Иван Ангелов и бе мотивирано с изчерпване на седмичната законодателна програма.

Контролът ще продължи докато бъде отговорено на всички въпроси на депутатите към министрите. Най-много са въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков - 11.

В контрола е предвидено да участват министрите Димитър Стоянов, Пламен Абровски, Иван Шишков, Ива Петрова, Георги Пеев, Евтим Милошев. Поради неотложни ангажименти няма да отговарят вицепремиерът Гълъб Донев, както и министрите Катя Ивкова, Илин Димитров, Велислава Петрова и Георги Вълчев, съобщи Иван Ангелов.

#петъчен парламентарен контрол #шестима министри #въпроси #Парламент

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