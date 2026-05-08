Шофьор на камион с 2,86 промила алкохол в кръвта е задържан във Варна, съобщиха от полицията.

Около 21.00 часа служители на Общинска полиция са забелязали криволичещ по пътя товарен автомобил и когато го спрели за проверка, шофьорът бил във видимо нетрезво състояние. Дрегерът отчел 2,86 промила. Водачът е задържан за 24 часа. Образувано е бързо полицейско производство.

Вчера служители на Четвърто полицейско управление са спрели за проверка 62-годишен жител на с. Рудник. При него дрегерът е показал 1.6 промила алкохол. Той също е задържан за 24 часа

В ареста е и 24-годишен жител на Девня, който е шофирал, след като е употребил амфетамин и метамфетамин.