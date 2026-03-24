Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас

Шофьор, употребил наркотици, предизвика катастрофа с пешеходец в Бургас. Инцидентът е станал вчера, около 19:30 ч., в ж.к. “Братя Миладинови”.

По информация от полицията лекият автомобил, управляван от 38-годишен бургазлия, се движел с несъобразена скорост и блъснал неправилно пресичащия пътно платно за движение 50-годишен пешеходец от старозагорското село Черганово.

От удара мъжът е със счупен прешлен, без опасност за живота, е настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас.

Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като втория тест бил положителен за употреба на канабис, амфетамин и метамфетамин.

Взета е кръв за химичен анализ, а 38-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство.