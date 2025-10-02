БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще разрешават движението в аварийните ленти в участъци с ремонт по магистралите "Тракия" и "Хемус"

Реорганизират движението в петък, събота и неделя за улеснение на трафика

Ще разрешават движението в аварийните ленти в участъци с ремонт по магистралите "Тракия" и "Хемус"
В петък, събота и неделя ще се променя организацията на движение в участъците в ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус". За улеснение на трафика може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик в края на седмицата. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация.

На автомагистрала "Хемус" в участъка между село Яна и входа на София (от км 0 до 8-и км), в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата, ще бъде организирано реверсивно движение.

В петък - 3 октомври, от 16.00 ч. до 20.00 ч. и в събота - 4 октомври, от 8.00 ч. до 12.00 ч. ще има две ленти за движение в посока Варна. Трафикът за София ще се пренасочва от пътен възел "Яна" по път I-1 през Горни и Долни Богров до столицата.

В неделя - 5 октомври, от 15.00 ч. до 20.00 ч. и в понеделник - 6 октомври, от 6.30 ч. до 11.00 ч. ще има две ленти за движение в посока София. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел "Яна", от където ще продължава по магистралата. Предвижда се до приключване на ремонта на участъка от гара Яна до София всеки уикенд да се въвежда реверсивно движение. Прогнозният срок за завършване на строителните работи в платното за София е 31 октомври.

По преценка на "Пътна полиция" могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.

В три участъка на АМ "Тракия" в областите Софийска, Пазарджик и Сливен се извършват ремонти в платното за Бургас и движението е пренасочено двупосочно в платното за столицата. Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути - Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.

В Софийска област се ремонтира участъкът между 24-ти и 33-ти км на АМ "Тракия". За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък и събота ще има реверсивно движение. От 12.00 ч. в петък до 15.00 ч. в събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а от 15.00 ч. в събота до 12.00 ч. в петък ще има една лента за Бургас и две ленти към столицата.

В 8-километров участък между 90-и и 98-и км в област Пазарджик е ограничено движението в платното за Бургас, а трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата. В 11-километрова отсечка в област Сливен, в участъка между 262-ри и 273-ти км, превозните средства преминават също двупосочно в платното за София, в което има по една лента в посока Бургас и една към столицата.

За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък до края на октомври от 16.00 ч. до 21.00 ч. временно в двете посоки ще се ограничава движението на камионите над 12 т в отсечката от София до пътен възел "Оризово" на АМ "Тракия" в област Стара Загора (от км 0 до 165-и км). При промяната в организацията на движение тежкотоварните превозни средства ще могат да използват обходни маршрути.

Всяка неделя до края на октомври от 14.00 ч. до 19.00 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София в участъка от пътен възел "Стара Загора" до София на АМ "Тракия" (от 208-и км до км 0).

Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в ограничения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на различните видове ППС. Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.

Въвеждането на промяната в организацията на движение на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" е съгласувана с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

Ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Шофьорите трябва да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, напомнят от Агенция "Пътна инфраструктура". В пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време, в участъците в ремонт се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно. Поради това е необходимо шофьорите да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.

# АМ "Хемус" #реорганизация на движението #АМ "Тракия"

