Ще търсят стратегически инвеститор за пристанище Варна

Партньорство със стратегически инвеститор е решението за развитието на пристанището във Варна, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Според него това партньорство ще доведе до повишаване на товарооборота на порта.

Акцентът не трябва да е върху инвестициите, нито колко ще плати първоначално, нито колко ще плаща всяка година този инвеститор. Тези неща ще си дойдат от самосебе си, държавата и фискът ще печелят от това, че има транзитен трафик на товари, уточни министър Караджов.

Той припомни, че Варна е на пътя на един от най-важните коридори – Транскаспийския.

Стратегическият инвеститор за варненското пристанище ще трябва да модернизира порта и да увеличи броя на корабните стоянки.

Гроздан Караджов проведе среща със синдикатите по темата за варненското пристанище. Бъдещето на пристанището във Варна е стратегически въпрос за България, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Изразяваме нашите притеснения от това, което предстои, надявам се да се намери решение, каза Васил Василев от КТ "Подкрепа".

Синдикатите искат повече конкретика, за да вземат решение по въпроса дали пристанището трябва да бъде дадено на инвеститор.