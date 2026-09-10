Щефан Кюнг спечели часовника във Вуелтата, Енрик Мас удържа червената фланелка

Щефан Кюнг спечели 18-ия етап от Обиколката на Испания. Швейцарският колоездач на Тудор беше най-бърз в индивидуалното бягане по часовник с дължина 32,1 километра между Ел Пуерто де Санта Мария и Херес.

Кюнг преодоля дистанцията за 35 минути и 22 секунди, с което записа етапната победа. Британецът Калъм Торнли от Ред Бул-Бора-Хансгрое остана само на три секунди от победителя и завърши втори, а португалецът Жоао Алмейда от ОАЕ зае третата позиция с девет секунди изоставане.

Макар Кюнг да беше най-бърз в етапа, голямата битка на деня беше за червената фланелка. Лидерът в генералното класиране Енрик Мас успя да ограничи загубите си спрямо Примож Роглич, който е сред най-силните специалисти в часовника.

Словенецът от Ред Бул-Бора-Хансгрое завърши четвърти, на 20 секунди от Кюнг. Мас даде 12-о време и остана на 52 секунди от победителя, което означаваше, че загуби само 32 секунди спрямо Роглич.

По-сериозен удар по амбициите си в генералното класиране понесе Феликс Гал. Австриецът започна деня като втори, но очаквано загуби време в дисциплина, която не е сред силните му страни. Колоездачът на Декатлон завърши 26-и с пасив от 1:47 минути спрямо Кюнг.

Резултатите доведоха и до разместване непосредствено зад лидера. Три етапа преди края на Вуелтата Мас продължава да носи червената фланелка, като вече има 1:37 минути аванс пред Роглич. Гал се смъкна на третата позиция с изоставане от 3:01 минути, докато всички останали претенденти са на повече от пет минути от испанеца.

Битката за крайната победа продължава в петък с 19-ия етап. Той ще бъде с дължина 210,8 километра между Малага и Пеняс Бланкас и ще предостави нова възможност на съперниците на Мас да атакуват червената фланелка.