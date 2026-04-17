БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Швьонтек и Гоф отпаднаха на четвъртфиналите в Щутгарт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Полската звезда е двукратна шампионка в турнира.

клара таусон елиминира ига швьонтек осминафиналите тенис турнира монреал
Слушай новината

Най-добрата полска тенисистка Ига Швьонтек и поставената под номер 2 в схемата Коко Гоф (САЩ) отпаднаха на четвъртфиналите на турнира на червени кортове в зала в Щутгарт. Надпреварата е от категория WTA 500 и е с награден фонд над 1 милион евро.

Швьонтек, която триумфира в Щутгарт през 2022 и 2023 година, загуби от шестата в схемата Мира Андреева (Русия) с 6:3, 4:6, 3:6 за два часа и 36 минути.

Андреева загуби първия сет, но успя да изравни резултата, след като стигна до пробив в десетия гейм на втората част. В третия сет тя изостана с 0:2, но взе шест от следващите седем гейма и спечели двубоя.

Чехкинята Каролина Мухова елиминира номер 3 в света Коко Гоф (САЩ) с 6:3, 5:7, 6:3, за да постигне първата си победа от седем опита срещу американката.

Мухова се класира за четвъртия си полуфинал за 2026-а. Тя ще играе за място на финала с четвъртата в схемата Елина Свитолина (Украйна). Тя достига до петия си полуфинал за сезона, след като надделя над Линда Носкова (Чехия) със 7:6 (2), 7:5.

#тенис турнир в Щутгарт 2026 #Коко Гоф # Ига Швьонтек

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Тенис

Чете се за: 00:47 мин.
Чете се за: 01:07 мин.
Чете се за: 00:47 мин.
Чете се за: 01:37 мин.
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Чете се за: 02:35 мин.
Общество
Чете се за: 02:27 мин.
Общество
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ