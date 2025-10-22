БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Симеон Николов отново блести при втората победа на Локомотив Новосибирск

Разпределителят се отчете с 13 точки.

ВК Локомотив Новосибирск, Симеон Николов
Снимка: bgvolleyball.com
Националът Симеон Николов и тимът на Локомотив (Новосибирск) записаха втора победа в руската Суперлига. Носителят на Купата на Русия, който за 10-а поредна година е воден от Пламен Константинов, победи у дома Динамо-Урал (Уфа) с 3:1 (38:40, 25:17, 25:15, 25:17).

Домакините имаха проблеми в препълнената до краен предел “Локомотив Арена” само в първата част, който загубиха драматично с 38:40.

Симеон Николов изигра страхотен мач, като се разписа с 13 точки (6 аса, 5 блокади). 16 точки реализира Сам Деру, 15 точки записа Дмитрий Лизик (5 аса, 5 блокади).

