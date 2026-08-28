Славия и Септември не се победиха в столично дерби

Славия и Септември София завършиха 1:1 в първия мач от седмия кръг на Първа лига. „Белите“ поведоха още в началото на второто полувреме, но автогол на Дейвид Малембана донесе точката на символичните гости.

След сравнително равностойно и предпазливо първо полувреме двата отбора се оттеглиха на почивката без попадение. Най-добрата възможност за гол дойде в 40-ата минута, когато грешка на Малембана позволи на Галин Иванов да изведе Андре Либерал очи в очи с Иван Андонов. Нападателят обаче не успя да преодолее стража на Славия.

В добавеното време на първата част Септември поиска дузпа за игра с ръка на Жордан Варела, но съдията остана безмълвен.

Славия стартира вихрено след почивката и поведе още в първите секунди. Емил Стоев получи топката по десния фланг, проби към наказателното поле и след като се освободи от защитник, отправи прецизен диагонален удар за 1:0.

Септември обаче реагира бързо и в 55-ата минута възстанови равенството. Галин Иванов проби отляво и центрира остро успоредно на голлинията, а след рикошет в крака на Малембана топката се озова в мрежата на Славия.

До края двата тима не успяха да стигнат до ново попадение и поделиха точките.

Септември заема шестото място в класирането с 8 точки, докато Славия е седма със 7, но и с мач по-малко.

„Белите“ ще изиграят отложения си двубой срещу Левски на 2 септември, а два дни по-късно Септември ще приеме Ботев Враца.