След 14 сезона в Барселона Алексия Путеяс продължава кариерата си в Лондон Сити Лайънесис

Една от най-добрите футболистки в света в момента – испанката Алексия Путеяс напуска Барселона и ще продължи кариерата си в Англия, след като е подписала договор с Лондон Сити Лайънесис, съобщи телевизия „Скай Германия“.

32-годишната Путеяс напуска отбора на Барселона след 14 сезона, в които записа 350 мача и вкара 156 гола. Също така техничната полузащитничка е и двукратна носителка на „Златната топка“ за жени, като получава трофея през 2021-а и през 2022-а година. Детайли по договора – продължителност и финансови параметри не се съобщават, но е ясно, че тя напуска Барселона със свободен трансфер.

Тя е основна фигура в женския национален отбор по футбол на Испания при спечелването на Световната титла през 2023-а година, а две години по-късно тимът стигна до финал на европейското първенство.

На визитката на Путеяс има и 10 шампионски титли, както и множество индивидуални награди.

Новият отбор на испанската звезда завърши на 6-о място в английското първенство за жени и пропуска европейските турнири през предстоящата кампания.