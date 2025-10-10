БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сливен прие за поредна година турнира по спортна акробатика "Стефка Спасова"

Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Тази година в надпреварата участват около 370 състезатели от спортни клубове в Молдова, Гърция, Турция и от цяла България.

Международен турнир по спортна акробатика
Снимка: БТА
Международният турнир по спортна акробатика "Стефка Спасова" беше открит днес в Сливен. Събитието е организирано от Българската федерация по спортна акробатика в чест на първата световна шампионка в женските двойки от 1974 година в Москва Стефка Спасова, която заедно с партньорката си Калинка Лечева завоюва световната титла. Лечева бе специален гост на официалното откриване на турнира, носещ името на легендарната сливенка.

На церемонията присъстваха председателят на федерацията Драгомир Драганов, Силвия Никова, главен експерт в отдел „Спорт“ на Община Сливен, председателят на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта - Пламен Крумов, директорът на Спортно училище „Димитър Рохов“ Лъчезар Дойчев – отличен наскоро като „Директор на годината“ в общината, както и неговият заместник Лидия Петрова. Сред гостите бяха още европейският шампион по акробатика Румен Лачков, треньорът Кирил Минков и дългогодишният наставник на националния отбор Юри Инджов.

В поздравителен адрес кметът на Община Сливен Стефан Радев отправи приветствие към организаторите, участниците и гостите на турнира. Той изрази признателност към Стефка Спасова и нейните последователи, които поставиха основите на акробатиката в града и създадоха школа с многобройни успехи за Сливен и България.

Церемонията започна с едноминутно мълчание в памет на Стефка Спасова.

По време на откриването бе отбелязан и юбилеят на хореографа Диана Колева, която навърши 50 години. Тя получи специален поздрав за дългогодишната си работа и приноса си към развитието на акробатиката в България.

На събитието бе обявено и създаването на новата фондация „Бъдеще за шампиони“, учредена от председателя на Комисията по спорт към Общинския съвет – Пламен Крумов. Организацията ще подпомага развитието на спорта и младите таланти в Сливен.

Тази година в надпреварата участват около 370 състезатели от спортни клубове в Молдова, Гърция, Турция и от цяла България.

Турнирът ще продължи до 12 октомври, когато ще бъдат излъчени победителите в индивидуалните и отборните дисциплини.

