ИЗВЕСТИЯ

Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

София ще бъде домакин на финалния български етап от колоездачната обиколка на Италия

Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
България ще приеме три от общо 21 етапа.

организаторите колоездачната обиколка италия наложиха носенето маски заради covid
Снимка: БГНЕС
София официално ще бъде домакин на финалния български етап от колоездачната обиколката на Италия (Джиро д’Италия) през 2026 г., съобщиха от Столичната община. Това е сериозен успех и признание за усилията на столицата да се утвърди като домакин на големи международни събития, се допълва в съобщението.

Обиколката на Италия е второто най-голямо и най-престижно състезание в света на колоезденето, посочват от „Московска“ 33. 109-ото издание на надпреварата ще стартира на 8 май 2026 г. в Несебър и ще премине през Бургас, Велико Търново и Пловдив, а на 10-и май София ще бъде домакин на заключителния български етап, преди колоната да продължи към Южна Италия. Участието на България беше потвърдено вчера с официално съобщение на Министерския съвет.

По улиците на София ще преминат най-добрите колоездачи в света, а събитието ще привлече хиляди зрители и международни медии. Очаква се в столицата да пристигнат над 2000 души от официалния керван – състезатели, треньори, механици, медици и технически екипи, както и десетки хиляди фенове, пишат още от общината.

Джиро д’Италия е едно от най-гледаните спортни събития в света, с над 700 милиона телевизионни зрители всяка година. За София това е уникален шанс за международна видимост – милиони хора по света ще усетят енергията и атмосферата на града, дори и от малкия екран.

„Това е момент на гордост за София - Джиро д’Италия дава шанс столицата да остави следа в историята на състезанието и да утвърди мястото си на международната карта на спорта и туризма, а в месеците преди голямото събитие градът ще бъде изпълнен с разнообразни вълнуващи събития”, заяви общинският съветник Димитър Петров, цитиран в съобщението.

Той ще бъде и част от българската делегация, която ще присъства на 1 декември в Рим за официалното обявяване на маршрута на Джиро 2026.

От Столичната община допълват, че вече се подготвя разнообразна програма от събития през дните преди и на самия 10 май, насочени както към любителите на колоезденето, така и към всички, които просто искат да се насладят на празничната атмосфера в града.

Новината вчера съобщиха на брифинг в Министерския съвет министърът на туризма Мирослав Боршош и министъра на спорта Иван Пешев.

Страната ни ще приеме три от общо 21 етапа, включително "Grande Partenza" - т. нар. старт на Обиколката на Италия. В преговорите за домакинство България се е преборила в конкуренция с още няколко държави, обяви министър Боршош.

