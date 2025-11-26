Джирото ще започне от България догодина

Министерският съвет одобри провеждането на откриването и първите три етапа на Giro d’Italia – Bulgaria Grande Partenza у нас през май 2026 г. Държавата даде мандат на спортното и туристическото министерство да подпишат договор с организаторите RCS Sport.

Един от най-престижните колоездачни турове в света ще превърне България във витрина пред милиони зрители, като трасето ще премине през десетки общини. Според правителството събитието е шанс страната да засили имиджа си на целогодишна и конкурентна туристическа дестинация.

България ще приеме три от общо 21 етапа, включително символичния старт Grande Partenza, което ще донесе значителен международен интерес към страната ни.