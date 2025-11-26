БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Джирото ще започне от България догодина

Спорт
България ще приеме три от общо 21 етапа.

Министерският съвет одобри провеждането на откриването и първите три етапа на Giro d’Italia – Bulgaria Grande Partenza у нас през май 2026 г. Държавата даде мандат на спортното и туристическото министерство да подпишат договор с организаторите RCS Sport.

Един от най-престижните колоездачни турове в света ще превърне България във витрина пред милиони зрители, като трасето ще премине през десетки общини. Според правителството събитието е шанс страната да засили имиджа си на целогодишна и конкурентна туристическа дестинация.

България ще приеме три от общо 21 етапа, включително символичния старт Grande Partenza, което ще донесе значителен международен интерес към страната ни.

#Джиро д'Италия 2026

