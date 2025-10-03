Софийската градска прокуратура ръководи разследване за палеж в столичния квартал "Гоце Делчев" в София, при който загина 45-годишен мъж.

На 2 октомври 2025 г., около 00.37 ч., на ул. "Силиврия" в столицата е запалена изоставена сграда. Пожарът се е разпространил и е обхванал 34 автомобила, паркирани в близост. В резултат на инцидента загина един човек.

Разследването се води за престъпление по чл. 330, ал. 3 от Наказателния кодекс - палеж, от който е последвала смърт. То е започнало със съставянето на протокол за оглед на местопроизшествието и се извършва от 4-то РУ - СДВР под надзора на Софийска градска прокуратура.

От прокуратурата уточняват, че към момента се извършват действия по събиране и проверка на доказателства с цел да бъде изяснена обективната истина в пълно съответствие със закона.