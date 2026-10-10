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Солна мина в Румъния ще се превърне в подземен град със зони за отдих, спорт, спацентър и киносалон

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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румъния солна мина
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Една от най-старите солни мини в света, тази в румънския град Турда в историческата област Трансилвания, ще утрои площта си до 2029 г., съобщават местните медии.

Туристическият обект, който всяка година привлича и много българи, ще бъде модернизиран с над 126 милиона леи или над 23 милиона евро.

Проектът предвижда трансформирането на историческата мина „Йосиф“ (Iosif), известна още като „Залата на ехото“ заради забележителната си акустика, в подземен град със зони за отдих, спорт, спацентър и киносалон. До момента тя оставаше изолирана от масовия туристически поток. Днес посетителите на комплекса могат да я разгледат единствено от специално изграден балкон, предлагащ гледка към внушителните ѝ мащаби.

С реализирането на новия проект предстои пълното ѝ адаптиране за посещения и свързването ѝ с останалата мрежа от галерии на подземния комплекс. За първи път туристите ще имат възможност да стъпят в тайнствени пространства и зали, където в миналото достъп са имали единствено миньорите, извличали солни блокове с кирките си.

Освен културно-историческа стойност, разширяването ще предложи и силен акцент върху балнеологията. Новите зони ще се възползват от специфичния микроклимат на мината, богат на солни аерозоли, който е доказано благотворен за дихателната система.

„Работим от повече от две години за получаване на статут на курорт от национално значение за община Турда. Възнамеряваме да приключим всички необходими проучвания до завършването на проекта за мина „Йосиф“, така че солната мина да може да бъде включена в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО“, заяви Кристиан Матей, кмет на Турда.

#подземен град #историческата мина „Йосиф“ (Iosif), #солна мина в Румъния #киносалон #СПА

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