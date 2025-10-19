Спартак Плевен пречупи Балкан в НБЛ

Спартак Плевен намери пътя към своя втори успех в НБЛ. Селекцията на Тодор Тодоров се наложи трудно над Балкан със 78:70 в среща от третия кръг, изиграна в зала "Балканстрой". Мачът бе лишен от доста баскетболни достойнства и изобилстваха немалко нерви, породени от отсъжданията на реферите, но в заключителните минути "синьо-белите" оцеляха и нанесоха първо поражение на състава на Васил Христов от началото на сезона в родния елит.

Това се оказа достатъчно за спартаклии да съберат актив от две победи, а срещу името на "зелените" личат два успеха и едно поражение. На 24 октомври (петък) Спартак ще има визита на Миньор 2015, докато два дни по-късно Балкан ще домакинства на Рилски спортист.

Откриващите минути преминаха основно под знака на безплодните атаки, като Ноел Браун и Димитър Димитров влязоха в ролята на основни реализатори за своите отбори. Статуквото рядко се променяше и по този начин светлинното табло светеше при 16:16 в края на встъпителния период.

Темпото значително се вдигна в началото на следващата десетка. Джак Пейгънкоф и Илиян Пишиков се превърнаха в главни действащи лица, давайки глътка въздух на гостите, които се превърнаха в еднолични лидери. Домакините намираха аргументи единствено чрез присъствието на Браун, но „зелените“ се прибраха в съблекалнята при 38:35.

Димитров бе в основата на това балканци да запазят крехкото си лидерство в хода на третата част. Честите нарушения и наказателни удари накъсаха играта. Добри взаимодействия с Маюом Боум предоставиха възможността на „синьо-белите“ да отговорят на предизвикателството и да поставят равенството на таблото за 53:53 след 30 минути игрово време.

Драмата се пренесе и при откриването на заключителната четвърт, в която размяната на удари не липсваха. Кортни Алекзандър бе движещата сила на ботевградския отбор, докато от другата страна Мартин Сотиров и Джейлън МакКлауд отговаряха епизодично. Кош на Пищиков остави надежди на действащите бронзови медалисти, стопявайки изоставането до минус 4 с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника, но във финалните акорди отново грешните решения взеха връх, а в последните секунди точни стрелби от наказателната линия сложиха точка на спора в полза на домакините.

Мартин Сотиров поведе листата на реализаторите за Спартак със своите 16 точки. Ноел Браун се отчете с 14 и 7 борби, Джулиън Люис се разписа с 11 точки, Джейлън МакКлауд остави на сметката си 10, 5 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции.

Кортни Алекзандър отвърна за Балкан с 16 точки и 7 борби. Илиян Пищиков регистрира 13 и 5 овладени под двата ринга топки, Джак Пейгънкоф записа 11, 7 овладени под двата коша топки и 8 асистенции. Димитър Димитров отбеляза 10 точки.