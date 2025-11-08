БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спартак Плевен преодоля Черно море в края

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
"Синьо-белите" спряха победния ход на "моряците" в НБЛ.

Спартак Плевен преодоля Черно море в края
Снимка: НБЛ
Спартак Плевен заслужи втори пореден успех в Sesame НБЛ. Селекцията на Тодор Тодоров матира Черно море Тича с 90:81 в среща от шестия кръг, изиграна в зала "Христо Борисов". В този мач "синьо-белите" бяха с група само от осем баскетболисти, но преодоляха няколко критични моменти и издържаха, особено във финалните акорди, когато нанесоха своя удар и стопираха успешния рейд на състава на Васил Евтимов от две последователни успешни стъпки в елита.

В игра за действащите вицешампиони в игра не влязоха Михаил Молдов и Венцислав Петков.

Срещу името на спартаклии личат четири победи и една загуба в родния елит, а "моряците" имат на сметката си четири успеха и две поражения. На 15 ноември (събота) Спартак ще домакинства на Ботев 2012, докато ден по-късно Черно море Тича ще има визита на Балкан.

Джулиън Люис и Мартин Русев се погрижиха гостите да забравят за проблемите и да се настанят еднолично на лидерската позиция в откриващите минути. Джелани Уотсън-Гейл, Николай Стоянов, Ламонт Уест и Цветомир Чернокожев имаха какво да кажат по въпроса, за предоставят възможността на домакините да поставят равенството на таблото за 22:22 в края на встъпителния период.

Обичайните заподозрени от първата десетка намираха често място под светлините на прожекторите и във втората, запазвайки равенството. Двата отбора продължиха ръка за ръка и по този начин се оттеглиха в съблекалнята при нов паритет – 44:44.

Нотка на интрига имаше и на старта на третата част. Постепенно по-добрата игра в защита, съчетана със соловите изпълнения на Георги Боянов и Уест, бяха в основата на първото по-сериозно откъсване и първата двуцифрена преднина за „моряците“. Русев бе в основата на подема за „синьо-белите“, но действащите вицешампиони си извоюваха 4-точков актив след 30 минути игрово време.

Откриващите моменти на заключителната четвърт предвещаваха много интрига до края, тъй като водачеството отново започна да сменя своя притежател. Усилията на Николай Титков, Виктор Гергов и Мартин Сотиров дадоха глътка въздух на спартаклии във финалните 2 минути, когато дръпнаха с плюс 7. Уест и Стоянов оставиха надеждите живи на домакините, но гостите не се пречупиха до финалната сирена.

Мартин Сотиров се открои за Спартак със своите 19 точки. Джулън Люис го последва с 16, Мартин Русев и Виктор Гергов (5 борби) се разписаха с по 13. Кавон Скот се отчете с 12 и 9 овладени под двата ринга топки, Ноел Браун регистрира 10 и 7 овладени под двата коша топки.

Николай Стоянов отвърна на предизвикателството за Черно море 19 точки. Ламон Уест финишира с 18 и 5 борби. Джелани Уотсън-Гейл приключи с 12 и 9 асистенции. Георги Боянов остави на сметката си 11 точки и 12 овладени под двата ринга топки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Спартак Плевен #БК Черно море Тича

