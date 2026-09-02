Спартак Варна поиска смяна на съдията за мача с ЦСКА

Спартак Варна излезе с официална декларация срещу назначението на Радослав Гидженов за главен съдия на предстоящия двубой с ЦСКА. Срещата на "Коритото“ е насрочена за събота, 5 септември, от 19:00 часа.

От варненския клуб изразиха „сериозно несъгласие и притеснение“ от избора на арбитъра и призоваха Съдийската комисия към БФС да преразгледа решението си и да определи друг главен съдия.

Като причина за позицията си от Спартак посочват варненското дерби срещу Черно море от 7 февруари 2026 година. Тогава Гидженов ръководи срещата на стадион „Тича“, завършила 0:0. Още в 16-ата минута футболист на "соколите“ получи директен червен картон, а по-късно попадение на Спартак беше отменено за нарушение в нападение, като решението беше потвърдено след намесата на ВАР.

"За нас тези решения и цялостното съдийско ръководство на този двубой оставиха сериозно напрежение и усещане за липса на достатъчно доверие към арбитъра“, се казва в декларацията.

От Спартак подчертават, че не поставят под съмнение професионалните качества на Радослав Гидженов, а оспорват целесъобразността именно той да ръководи среща с подобен заряд предвид натрупаното напрежение след предишния му мач на варненския тим.

"Не желаем да коментираме съдийските решения извън установения ред, нито да оказваме натиск върху Съдийската комисия. Но имаме правото и задължението да защитим интересите на ФК "Спартак“ Варна и ясно да заявим своята позиция“, допълват от клуба.

Варненци са категорични, че двубоят с ЦСКА трябва да се превърне във футболен празник, а не в повод за допълнително напрежение. Затова според тях назначаването на друг арбитър би било най-разумното решение.

От Спартак отправиха и призив към своите привърженици да подкрепят отбора с емоция и страст, но в рамките на добрия тон и спортменството.