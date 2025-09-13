БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спартак (Варна) с първа победа за сезона

Станко Димов
„Соколите“ надвиха с 3:0 у дома Арда.

Отборът на Спартак (Варна) победи с 3:0 Арда (Кърджали) в двубой от 8-ия кръг на Първа лига. За „соколите“ това беше първи успех от началото на сезона, който ги изстреля на 10-то място в класирането. За Арда пък срещата бе четвърта поредна, в която тимът няма победа. За последно кърдажлийци спечели гостуването си Ботев с 5:0 в Пловдив в началото на август.

В следващия кръг Спартак гостува на Монтана, а Арда приема ЦСКА София.

Гостите започнаха по-активно срещата и първи успяха да създадат чисто голово положение. Във втората минута Георги Николов засече с глава топката след центриране от корнер, но вратарят на домакините Максим Ковальов успя да спаси. В 10-ата минута бе първата ситуация за Спартак. Георг Стояновски засече с глава топката след центриране в наказателното поле на Арда, но вратарят Анатолий Господинов улови.

В 30-ата минута домакините откриха резултата. Шанде проби отляво, преодоля Густаво Каскардо и центрира в наказателното поле на гостите, където Георг Стояновски отклони топката към вратата, но стражът на Арда Анатолий Господинов успя да изчисти, но притичалият Даниел Иванов от няколко метра вкара за 1:0.

В 71-ата минута домакините удвоиха преднината си. Вратарят Максим Ковальов с далечен пас изведе в отлична позиция Бернардо Коуто, който между двама играчи на Арда овладя топката, напредна и с топовен изстрел от около 15 метра леко по диагонал отдясно вкара за 2:0.

В 77-ата минута вратарят на Арда Анатолий Господинов предотврати сигурен гол, след като изби топката след опасно изпълнение на свободен удар от Бернардо Коуто. В добавеното време на мача Даниел Халачев се измъкна зад защитата на Арда, напредна и с хубав удар оформи крайния резултат.

Първа лига: Спартак Варна - Арда Кърджали (ГАЛЕРИЯ)

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Арда Кърджали #ПФК Спартак Варна

