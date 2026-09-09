БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Специализирана полицейска операция се провежда в община Брусарци

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази
специализирана полицейска операция провежда община брусарци
Слушай новината

Служители на ОДМВР-Монтана и РУ-Лом провеждат специализирана полицейска операция на територията на община Брусарци.

Процесуално-следствените действия се извършват под надзора на Окръжна прокуратура – Монтана след получен сигнал за предполагаеми закононарушения, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Действията на разследващите органи са насочени към събиране на доказателства за данни за извършено престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс – престъпление по служба.

По случая е образувано досъдебно производство, като работата по него продължава.

#ОДМВР-Монтана #община Брусарци #специализирана полицейска операция

Последвайте ни

ТОП 24

Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради нарастващата геополитическа несигурност
1
Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради...
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради технически проблем във въздушния контрол
2
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради...
Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му заради самоуправство
3
Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му заради...
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
4
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Кирил Вълчев пред БНТ: С г-жа Йотова имаме общо разбиране как трябва да се стига до съгласие – с диалог
5
Кирил Вълчев пред БНТ: С г-жа Йотова имаме общо разбиране как...
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на пътя Смолян-Смилян
6
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Регионални

Пет контрабандни надуваеми лодки задържаха митничари на „Лесово“
Пет контрабандни надуваеми лодки задържаха митничари на „Лесово“
Четири домашни кучета нахапаха 7-годишно дете край Враца Четири домашни кучета нахапаха 7-годишно дете край Враца
Чете се за: 00:42 мин.
Агресия на пътя в Бургас: Две жени нападнаха шофьорка пред 5-годишната ѝ дъщеря Агресия на пътя в Бургас: Две жени нападнаха шофьорка пред 5-годишната ѝ дъщеря
Чете се за: 01:07 мин.
Продължава спадът на река Дунав в целия български участък Продължава спадът на река Дунав в целия български участък
Чете се за: 00:55 мин.
Първи светофари с бутони за незрящи пешеходци заработиха в Пловдив Първи светофари с бутони за незрящи пешеходци заработиха в Пловдив
Чете се за: 06:57 мин.
Безопасна е вече територията около военния завод "ЕМКО" край Трявна Безопасна е вече територията около военния завод "ЕМКО" край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Безопасна е вече територията около военния завод "ЕМКО" край Трявна Безопасна е вече територията около военния завод "ЕМКО" край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Продължава спадът на река Дунав в целия български участък Продължава спадът на река Дунав в целия български участък
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Около 7 млн. тона пшеница се очакват тази година у нас Около 7 млн. тона пшеница се очакват тази година у нас
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Организират операция за свалянето на тялото на загиналия в Стара...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Изтича срокът за подаване на документите на партии и коалиции за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Пропаднала реколта: Сушата в Европа се отрази тежко върху добивите...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
САЩ обявиха, че са унищожили пет ирански танкера
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ