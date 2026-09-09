Специализирана полицейска операция се провежда в община Брусарци

Служители на ОДМВР-Монтана и РУ-Лом провеждат специализирана полицейска операция на територията на община Брусарци.

Процесуално-следствените действия се извършват под надзора на Окръжна прокуратура – Монтана след получен сигнал за предполагаеми закононарушения, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Действията на разследващите органи са насочени към събиране на доказателства за данни за извършено престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс – престъпление по служба.

По случая е образувано досъдебно производство, като работата по него продължава.