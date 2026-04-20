Спортни легенди влизат в българския парламент, Владимир Николов с най-силен вот в Пловдив

Редица изявени имена от българския спорт ще бъдат част от новото Народно събрание след парламентарните избори, показват окончателните данни на Централната избирателна комисия.

Най-силен резултат в Пловдив записа бившият капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов, който събра общо 12 018 преференции и се превърна в най-предпочитания кандидат в града. Бившият национал и настоящ ръководител във волейболния Левски София е сред фаворитите за поста министър на младежта и спорта.

Олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова също влиза убедително в парламента, след като спечели близо половината от гласовете в Ловеч. В Народното събрание ще бъде и плувецът Петър Стойчев, който оглави класацията по преференции в Смолян.

Сред новите депутати е и акробатът Енчо Керязов, постигнал впечатляващ резултат в Ямбол, както и легендарният гимнастик Йордан Йовчев, който си осигури място от Пловдив-област.

За разлика от тях, една от най-големите фигури в българската лека атлетика – Стефка Костадинова, претърпя сериозен неуспех. Тя събра едва 102 преференции в Пловдив-град, въпреки че водеше листата на своята партия.