Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Спортни легенди влизат в българския парламент, Владимир Николов с най-силен вот в Пловдив

Ивет Горанова, Петър Стойчев и Йордан Йовчев също сред новите депутати, докато Стефка Костадинова претърпя сериозен изборен неуспех

спортни легенди влизат българския парламент владимир николов силен вот пловдив
Редица изявени имена от българския спорт ще бъдат част от новото Народно събрание след парламентарните избори, показват окончателните данни на Централната избирателна комисия.

Най-силен резултат в Пловдив записа бившият капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов, който събра общо 12 018 преференции и се превърна в най-предпочитания кандидат в града. Бившият национал и настоящ ръководител във волейболния Левски София е сред фаворитите за поста министър на младежта и спорта.

Олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова също влиза убедително в парламента, след като спечели близо половината от гласовете в Ловеч. В Народното събрание ще бъде и плувецът Петър Стойчев, който оглави класацията по преференции в Смолян.

Сред новите депутати е и акробатът Енчо Керязов, постигнал впечатляващ резултат в Ямбол, както и легендарният гимнастик Йордан Йовчев, който си осигури място от Пловдив-област.

За разлика от тях, една от най-големите фигури в българската лека атлетика – Стефка Костадинова, претърпя сериозен неуспех. Тя събра едва 102 преференции в Пловдив-град, въпреки че водеше листата на своята партия.

