Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Записи от камерите в района на хижа...
Станислав Генчев: Ако продължаваме по същия начин, ни чакат добри времена

от БНТ
Спорт
Треньорът на Локомотив София е уверен във възможностите на футболистите си.

Станислав Генчев
Снимка: Startphoto.bg
Треньорът на Локомотив София Станислав Генчев донякъде бе доволен от представянето на тима си при поражението от Лудогорец.

"Железничарите" поведоха в 8-ата минута, но допуснаха обрат след почивката.

"Първо искам да поздравя моите футболисти за начина, по който изиграха мача при трудните условия и терен. Лудогорец има много класни футболисти и когато направих три поредни тактически грешки при тяхна атака, веднага бяхме наказани. След това резултатът стана 1:2, а след червения картон трябваше да се борим срещу по-добър съперник с 10 срещу 11", коментира бившият треньор на Левски.

Наставникът призна, че теренът не е бил в оптимално състояние.

"Искаме нашите футболисти от първата до последната минута да бъдат концентрирани. Тежък бе теренът, той затрудни и двата отбора, които искат да атакуват. Но трябва да се адаптираме към тези условия, защото в България е така на 7-8 февруари. С изключение на националния стадион, другите мачове се играят на лоши терени", смята той.

Специалистът е уверен, че възпитаниците му са на правия път.

"Ако продължаваме по същия начин, ни чакат добри времена. Доминик Янков е сред най-добрите офанзивни халфове в българското първенство и привличането му ще окаже положително влияние върху играта ни. Имаме цел, за която ни трябват победи в следващите мачове", каза Генчев, като не скри, че иска тимът му да е в Топ 8.

