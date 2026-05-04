Стефани Стоева и Димитър Янакиев спечелиха по две титли на държавното по бадминтон

Стефани Стоева и Димитър Янакиев спечелиха по две титли на Държавното първенство по бадминтон в София, което се проведе в зала "Европа" в София.

Европейските шампионки на двойки жени и първи поставени Габриела и Стефани Стоеви (БК Стоева Старс) победиха на финала номер 2 Елена Попиванова и Виктория Попова (Атлет Първомай) с 21:3, 21:9.

На смесени двойки шампиони станаха Стефани Стоева и Цветомир Стоянов (Анета Янева-НСА, София) след успех над Иван Русев (Виктори БК) и Елена Попиванова с 19:21, 21:16, 21:10.

При жените поставената под номер 1 в схемата Калояна Налбантова (Виктори БК) триумфира, след като се наложи над Гергана Павлова (БСК Пазарджик) с 21:19, 21:10.

При мъжете водачът в схемата Димитър Янакиев (Ракет Спийд, София) стана шампион след победа над Илиян Стойнов (БК ВИАС) с 21:7, 21:9.

Янакиев и Николов (Ракет Спийд), поставени под номер 1, ще играят на финала на двойки срещу вторите в схемата Стилиян Макарски и Иван Русев (Виктори БК) с 21:16, 21:16.