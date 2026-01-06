Стефани Стоева и Габриела Стоева започват годината като №1 в Европа

Стефани Стоева и Габриела Стоева започват 2026 година от върха на европейския бадминтон при женските двойки. Най-успешната българска комбинация оглавява актуалната ранглиста на Европа с актив от 58 268 точки, затвърждавайки статута си на водеща сила на континента.

Европейските шампионки и пети от Олимпийските игри в Париж 2024 продължават да диктуват темпото в дисциплината, като стабилните им резултати през последните сезони ги задържат убедително на първото място.

При жените на сингъл България също има представител в топ 10 – Калояна Налбантова заема десетата позиция с 29 215 точки. Лидер в подреждането е датчанката Миа Блихфелд с 49 950 пункта.

В мъжкия бадминтон Европа има нов лидер в лицето на Андерс Антонсен. Датчанинът е номер 1 с внушителните 95 213 точки. Българските братя с френски паспорти Христо и Тома Джуниор Попов също намират място сред най-добрите – Христо е втори със 78 740 точки, а Тома Джуниор заема четвъртата позиция с 55 101.

При мъжките двойки начело в европейската ранглиста са датчаните Андерс Расмусен и Ким Аструп, докато при смесените двойки лидерството е за френския тандем Делфин Делрю и Том Жикел.