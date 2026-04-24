Столична община обяви изпълнителя за почистването в още три района на града

Столичната община обяви изпълнителя за почистването в още три района на града - "Сердика", "Илинден" и "Надежда", които влизат в Зона 4, съобщиха от "Московска" 33.

Това става след като процедурата беше върната на етап „преценка за допустимост на участниците“ от Върховния административен съд.

След изпълнение на съдебните указания и извършване на необходимите действия от комисията на СО процедурата е финализирана с класиране на участниците и определяне на изпълнител.

Съгласно решението на комисията на първо място е класиран участникът „Нелсен – Чистота“ ЕООД, допълват от общината.

Фирмата „Норм Изи Еко София“ е отстранена от процедурата поради несъответствие с изискванията за допустимост, свързани с правния статут и представените документи за участие.

От Столичната община посочват, че всички действия по процедурата са извършени при пълно съобразяване със Закона за обществените поръчки и съдебните указания с цел гарантиране на законосъобразност и равнопоставеност на участниците.

Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в засегнатите райони остава осигурена без прекъсване, което позволява процедурата да бъде довършена спокойно и без риск за нормалното функциониране на града.

„За нас е важно не просто да има избран изпълнител, а това да стане по начин, който издържа юридически и защитава интереса на софиянци в дългосрочен план. Изпълняваме стриктно решенията на съда и продължаваме процедурите по правилата“, заяви заместник-кметът по околна среда Николай Неделков, цитиран в съобщението.

Столичната община подписа дългосрочни договори за чистота в шест района на София в началото на март.