Суперкупата на Италия отново ще се провежда в един мач

Спорт
Вече няма да има два полуфинала.

Суперкупата на Италия по футбол ще се провежда вече отново само в един финален мач и няма да има турнир в Рияд, както бе досега. Това разкри президентът на Серия А Ецио Мария Симонели, цитиран от агенция АНСА.

"Нямаме вече нужда от два полуфинала. През следващата година ще се състои Купата на Азия в Рияд и саудитите вече ни предупредиха, че се отказват. Така че сме свободни да изберем дата и място. Идеята ми е да се върнем към класическата формула - финал между шампиона и носителя на Купата на Италия. Ако се върнем към тази формула, може да бъде и в началото на сезона, както бе в миналото. Но има избори, които трябва да направи Съветът на лигата, както и да определим място за финала", каза Симонели пред радио "Анке ио Спорт".

Той взе отношение и за мача Милан - Комо, който трябваше да се играе в Пърт, Австралия, но тази възможност пропадна.

"Не искам да влизам в полемика със спортния министър Абоди. Да се говори за повърхностно отношение, когато от месеци офисите ни са в открит диалог с ръководствата на европейския и световен футбол, не е коректно. Това е като да кажеш са хората това, което искат да чуят. За феновете разбирам, че когато мачът се играе на 13 хиляди километра, е наказание за тях, но това не беше избор на Лигата, а на замесените клубове. Лигата само даде предложения и офертата от Австралия бе в пъти по-добра от другите. Още от началото явно не се искаше Италия да бъде първата, която разчупи това табу и бе затворена вратата. от комерсиална гледна точка, това е пропусната възможност", сигурен е той.

Симонели говори и за плейофите за Световно първенство, на които ще участва националният тим на Италия.

"Всички клубове искат да помогнат на селекционера Гатузо. Много трудно е да преместим цял кръг от първенството, календарът е изключително запълнен. От наша страна също се опитваме да помогнем на националния селекционер, заслужава го. Важно е Италия отново да се класира на Мондиал и там да се представи достойно според традициите си", каза още Ецио Симонели.

