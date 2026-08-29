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Тадей Погачар напуска Обиколката на Испания след тежко падане в осмия етап

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Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
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Енрик Мас излезе начело в класирането

Тадей Погачар
Снимка: БТА
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Лидерът в генералното класиране на колоездачната Обиколка на Испания – словенецът Тадей Погачар се отказа от състезанието в събота, след като претърпя тежко падане по време на осмия етап, а след като се изправи, петкратния победител в Тур дьо Франс беше с кръв по лицето и контузия на рамото.

Словенецът, който оглави главното класиране още след спечелването на първия етап, падна в колоната при над 30 оставащи километра до края на прехода от Пукол до Хераско. Телевизионно повторение показа как 27-годишният състезател се отклони надясно, сблъска се с друг колоездач и след това се свлече на шосето. Той беше ударен и от други колоездачи, идващи отзад, няколко от които също паднаха.

27-годишният Погачар опита да стане и да се качи на колелото, когато съотборниците му спряха около него, но той седна обратно, след което лекарите се втурнаха към него. А малко по-късно беше качен на линейка и с превързана ръка, откаран към лечебно заведение.

„За съжаление Тадей Погачар беше принуден да се оттегри след катастрофа в осмия етап“, публикува екипът на ОАЕ Emirates-XRG в социалната мрежа X, потвърждавайки напускането на своя състезател.

Погачар, който спечели петия си Тур дьо Франс миналия месец и спечели Джиро д'Италия през 2024-a, се стремеше към първата си победа във Вуелтата, за да стане деветият състезател, спечелил и трите европейски Гранд Тура.

Той започна етапа с преднина от три минути и 50 секунди пред втория Енрик Мас.

Мас от Мовистар обаче взе червената фланелка след осмия етап, превръщайки се в първия испанец, който води Вуелтата от Хесус Ерада от 2018-а година. Феликс Гал е втори в генералното класиране, с минута и 11 секунди зад Мас, чийто резултат за момента е 23 часа, 23 минути и 33 секунди.

Французинът Брайън Кокар от отбора на Кофидис спечели етапа, след като няколко състезатели паднаха при друга катастрофа в последния километър. Мадс Педерсен завърши втори, а Жорди Мееус беше трети в днешния етап. Времето на днешния победител е 3 часа, 47 минути и 6 секунди, а със същия резултат е и основната група.

#Колоездачна обиколка на Испания 2026 г. #Тадей Погачар

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