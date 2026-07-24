Тадей Погачар покори Алп д'Юез и направи огромна крачка към пета титла в Тур дьо Франс

Тадей Погачар продължи впечатляващото си представяне в 113-ото издание на Тур дьо Франс, след като спечели 19-ия етап и се доближи само на две състезателни дни от своята пета титла в най-престижната колоездачна надпревара в света.

Словенецът от тима на UAE Team Emirates триумфира на легендарното изкачване към Алп д'Юез, записвайки своята 26-а етапна победа в историята на Обиколката на Франция и пета в настоящото издание.

Погачар измина 127,9-километровото трасе от Гап до Алп д'Юез за 3:17:57 часа, като постави и нов рекорд на финалното изкачване. Той преодоля последните километри за 35 минути и 25 секунди, подобрявайки с минута и 15 секунди легендарното постижение на Марко Пантани от 1995 година.

Лидерът в генералното класиране започна заключителното изкачване с изоставане от повече от три минути спрямо водещата група, в която се движеха Ричард Карапас, Лени Мартинес и Сеп Къс. Постепенно словенецът стопи пасива си, а два километра преди финала настигна Карапас. Малко по-късно Погачар атакува решително и в последните 900 метра остави всички свои съперници зад себе си.

Лени Мартинес завърши втори на шест секунди, а Карапас финишира трети с пасив от девет секунди. Сеп Къс остана четвърти на повече от минута, докато олимпийският шампион Ремко Евенепул пресече финалната линия шести, изоставайки с 2:29 минути.

След успеха си Погачар увеличи аванса си в генералното класиране на 7:11 минути пред Евенепул. Третата позиция заема съотборникът му Исак дел Торо, който вече изостава на 9:42 минути.

Въпреки убедителната победа словенецът отстъпи лидерството в класирането при катерачите. Ричард Карапас събра 91 точки и изпревари Погачар с една точка, което ще му позволи да облече фланелката на най-добър катерач в следващия етап.

Битката за зеленото трико също се доближи до своя край. Мадс Педерсен увеличи преднината си в класирането по точки и вече води с 57 пред белгиеца Яспер Филипсен.

В събота предстои предпоследният, 20-и етап от тазгодишната Обиколка на Франция. Състезателите ще изминат 170 километра по изключително тежък планински маршрут, включващ изкачванията Кол дьо ла Кроа дьо Фер, Кол дю Галибие и Кол дьо Сарен, преди Погачар да направи последната крачка към поредния си триумф в най-голямото колоездачно състезание.