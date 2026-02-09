БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

Таня Гатева определи разширения състав на България за евроквалификациите

от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
24 баскетболистки намериха място в състава на селекционера.

Баскетбол България - Черна гора
Снимка: Startphoto.bg
Треньорът на България Таня Гатева се е спряла на 24 баскетболистки за разширения състав на женския представителен тим по баскетбол за мачовете от следващия игрови прозорец в евроквалификациите. През март на “лъвиците” предстоят три двубоя.

За първи път в историята националките ще изиграят официални квалификационни срещи в Пловдив. Зала “Колодрума” ще бъде домакин на двубоите срещу Азербайджан на 11 март и срещу Украйна на 14 март. Третият мач ще бъде на 17 март в Бар срещу Черна гора.

Ето и кои състезателки са избрани от Таня Гатева за разширения състав на България:

1. Карина Константинова - Келтерн (Германия)
2. Гергана Иванова - Роял Касторс (Белгия)
3. Борислава Христова - Атинайкос (Гърция)
4. Илияна Георгиева - Фаенца (Италия)
5. Катрин Стоичкова - Ровиго (Италия)
6. Кайла Хилсман - Китай
7. Стефани Костович - САЩ
8. Преслава Колева - Алперия Баскет (Италия)
9. Ивана Бонева - Рилски спортист
10. Деница Манолова - Рилски спортист
11. Валерия Алексиева - Берое Стара Загора
12. Радостина Христова - Монтана 2003
13. Силвия Миленова - Септември
14. Ивана Николова - Фоксес Гусано (Италия)
15. Юлияна Вълчева - Берое Стара Загора
16. Гергана Маданкова - Берое Стара Загора
17. Габриела Николова - Монтана 2003
18. Янина Тодорова - Витербо (Италия)
19. Деяна Стояновска - Берое Стара Загора
20. Христина Тютюнджиева - Арад (Румъния)
21. Лидия Йохан - Испания
22. Димана Костова - Рилски спортист
23. Виолета Григорова - Рилски спортист
24. Яна Карамфилова - САЩ

След впечатляващ старт и три поредни победи в първия квалификационен прозорец, националките се завръщат пред родна публика, за да продължат силното си представяне в пресявките.

#Таня Гатева #Български национален отбор по баскетбол за жени

