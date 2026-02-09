Таня Гатева определи разширения състав на България за евроквалификациите

Треньорът на България Таня Гатева се е спряла на 24 баскетболистки за разширения състав на женския представителен тим по баскетбол за мачовете от следващия игрови прозорец в евроквалификациите. През март на “лъвиците” предстоят три двубоя.

За първи път в историята националките ще изиграят официални квалификационни срещи в Пловдив. Зала “Колодрума” ще бъде домакин на двубоите срещу Азербайджан на 11 март и срещу Украйна на 14 март. Третият мач ще бъде на 17 март в Бар срещу Черна гора.

Ето и кои състезателки са избрани от Таня Гатева за разширения състав на България:

1. Карина Константинова - Келтерн (Германия)

2. Гергана Иванова - Роял Касторс (Белгия)

3. Борислава Христова - Атинайкос (Гърция)

4. Илияна Георгиева - Фаенца (Италия)

5. Катрин Стоичкова - Ровиго (Италия)

6. Кайла Хилсман - Китай

7. Стефани Костович - САЩ

8. Преслава Колева - Алперия Баскет (Италия)

9. Ивана Бонева - Рилски спортист

10. Деница Манолова - Рилски спортист

11. Валерия Алексиева - Берое Стара Загора

12. Радостина Христова - Монтана 2003

13. Силвия Миленова - Септември

14. Ивана Николова - Фоксес Гусано (Италия)

15. Юлияна Вълчева - Берое Стара Загора

16. Гергана Маданкова - Берое Стара Загора

17. Габриела Николова - Монтана 2003

18. Янина Тодорова - Витербо (Италия)

19. Деяна Стояновска - Берое Стара Загора

20. Христина Тютюнджиева - Арад (Румъния)

21. Лидия Йохан - Испания

22. Димана Костова - Рилски спортист

23. Виолета Григорова - Рилски спортист

24. Яна Карамфилова - САЩ

След впечатляващ старт и три поредни победи в първия квалификационен прозорец, националките се завръщат пред родна публика, за да продължат силното си представяне в пресявките.