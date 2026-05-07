Тежък удар за Реал Мадрид оставя Ферлан Менди извън терените за около година

Лоши новини за Реал Мадрид, след като защитникът Ферлан Менди ще бъде извън игра за продължителен период от време заради сериозна контузия.

Според информация на журналиста Мигел Анхел Диас, травмата на 30-годишния футболист се оказва по-тежка от първоначалните очаквания и може да го извади от терените за поне една година.

Менди получи контузията при победата с 2:0 над Еспаньол в 34-ия кръг на Ла Лига. Първоначално от клуба съобщиха за разкъсано сухожилие на дясното бедро, но последвалите медицински изследвания са показали по-сериозен проблем - разкъсване със засягане на мястото на захващане към костта.

Подобен тип травма изисква дълго възстановяване и поставя под сериозен въпрос участието на френския национал през следващия сезон.

До момента Менди има девет мача във всички турнири през кампанията, а договорът му с мадридския клуб е до лятото на 2028 година.