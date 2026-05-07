Сандро Тонали се размина със затвор, ще плати глоба по делото за залагания

Полузащитникът на Нюкасъл Сандро Тонали ще се размине с парична санкция по делото срещу него, свързано с незаконни залагания, съобщават медиите в Италия.

Футболистът бе замесен в хазартен скандал още по време на престоя си в Милан, заради който изтърпя 10-месечно наказание малко след трансфера си в английския клуб.

След завръщането си на терена Тонали постепенно се утвърди като ключова фигура за "свраките“, но съдебният процес срещу него продължи, като съществуваше реална възможност да получи ефективна присъда.

Според информация на италианското издание Corriere della Sera, защитата на играча е постигнала споразумение с прокуратурата. Потенциалната присъда от три месеца лишаване от свобода, редуцирана до един месец, ще бъде заменена с финансова санкция в размер на около 68 600 британски лири.

С това развитие казусът около италианския национал изглежда близо до окончателно приключване, което ще му позволи да се съсредоточи изцяло върху изявите си с екипа на Нюкасъл.