Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в...
ЗАПАЗЕНИ

Пореден скандал разтърси Реал Мадрид: Валверде и Чуамени се сбиха, уругваецът стигна до болница

Кризисна среща в съблекалнята и възможни санкции след нов ескалирал конфликт между двамата футболисти

Сериозно напрежение разтърсва съблекалнята на Реал Мадрид, след като нов конфликт между Федерико Валверде и Орелиен Чуамени е довел до намеса на ръководството и спешна среща с цел овладяване на ситуацията.

Според информация на Марка, напрежението между двамата не само не е утихнало след предишния им сблъсък, а напротив – ескалирало е още повече в рамките на последните часове. Новият инцидент се е разиграл след тренировка, като е прераснал в сериозен физически сблъсък.

По данни от съблекалнята, напрежението е започнало още сутринта, когато Валверде е отказал да поздрави съотборника си. Това е довело до изключително напрегната тренировка, белязана от остри влизания, които в крайна сметка са прераснали в открит конфликт. В хода на разправията уругвайският национал е получил травма след удар в ръба на маса, което е наложило да бъде откаран в болница.

Случилото се е определено от хора в клуба като "най-сериозния инцидент“ в съблекалнята на базата във Валдебебас. Това е принудило ръководството да реагира незабавно, като генералният директор Хосе Анхел Санчес е свикал спешна среща с целия отбор.

В резултат на инцидента е започната дисциплинарна процедура срещу двамата футболисти, като не се изключват финансови санкции или временно отстраняване от състава. Играчите са останали в базата след тренировката за извънредното съвещание, което подчертава сериозността на ситуацията.

Според източници на изданието, атмосферата в отбора в момента е изключително напрегната, като се говори за вътрешно разделение и нарастващо безпокойство на най-високо ниво в клуба. Основната цел пред ръководството е да овладее кризата и да предотврати допълнителна ескалация в ключов момент от сезона.

#Реал Мадрид ФК #Федерико Валверде #Орелиен Чуамени

