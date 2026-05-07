Фабиан Хюрцелер обвърза бъдещето си с Брайтън до 2029 година

Старши треньорът на Брайтън Фабиан Хюрцелер подписа нов тригодишен договор с клуба, с който ще остане начело на "чайките“ до лятото на 2029 година.

We are pleased to confirm that men’s first-team head coach Fabian Hurzeler has agreed a new three-year contract until June 2029. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 7, 2026

Досегашният контракт на 33-годишния специалист изтичаше през 2027-а, но ръководството на английския тим демонстрира доверие към неговата работа, удължавайки споразумението му в ключов момент от сезона. Новината идва на фона на сериозен интерес към германеца, включително от страна на Байер Леверкузен.

Хюрцелер, който е най-младият постоянен мениджър в историята на Висшата лига, пое отбора през 2024 година и постепенно наложи ясен стил на игра. Във втория си сезон начело той води Брайтън към ново силно представяне, като тимът се бори за участие в европейските клубни турнири.

"Щастлив съм, че продължавам работата си в този клуб. Това дългосрочно доверие ме мотивира още повече да развиваме отбора и да постигаме целите си“, заяви Хюрцелер след подписването.

От своя страна собственикът Тони Блум подчерта, че германецът е ключова фигура за развитието на клуба, като е успял да изгради стабилност, интензитет и ясна игрова идентичност.

В началото на годината бъдещето на наставника изглеждаше несигурно след серия от слаби резултати и напрежение сред феновете, но силна поредица от победи върна доверието към него. В момента Брайтън заема място в горната половина на таблицата и остава в битката за европейска квота.

Новият договор на Хюрцелер е ясен знак за амбициите на клуба да продължи възходящото си развитие и да се утвърди сред стабилните фактори в английския елит.