Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Майкъл Карик: Искаме да завършим сезона силно, останалото ще се нареди

Временният мениджър изведе "червените дяволи“ до Шампионската лига, но оставя решението за поста си за след края на сезона

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик заяви, че е фокусиран върху силното завършване на сезона, а не върху бъдещето си начело на отбора.

Бившият халф пое тима през януари след уволнението на Рубен Аморим и успя да стабилизира представянето на "червените дяволи“, като ги изведе до третото място във Висшата лига. Победата с 3:2 срещу Ливърпул гарантира на отбора участие в Шампионската лига три кръга преди края на сезона.

Въпреки добрите резултати и засилените спекулации около бъдещето му, Карик запази спокойствие и подчерта, че най-важното в момента е представянето на отбора.

"Яснотата е важна, но за мен приоритет е да завършим сезона силно. Поставихме се в добра позиция и искаме да я задържим“, заяви той преди гостуването на Съндърланд.

Специалистът допълни, че не се притеснява от несигурността около поста си и приема ситуацията като естествена за края на кампанията. Според него част от решенията са извън неговия контрол и ще бъдат взети в подходящия момент.

Карик подчерта, че още от началото е работил с дългосрочна визия за развитието на отбора и отделните футболисти, независимо от временния характер на назначението му.

Под негово ръководство Манчестър Юнайтед демонстрира стабилност и резултатност, а редица играчи публично изразиха подкрепата си към него, което допълнително засилва очакванията, че може да получи постоянен договор след края на сезона.

