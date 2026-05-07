Майкъл Карик: Искаме да завършим сезона силно, останалото ще се нареди

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик заяви, че е фокусиран върху силното завършване на сезона, а не върху бъдещето си начело на отбора.

Бившият халф пое тима през януари след уволнението на Рубен Аморим и успя да стабилизира представянето на "червените дяволи“, като ги изведе до третото място във Висшата лига. Победата с 3:2 срещу Ливърпул гарантира на отбора участие в Шампионската лига три кръга преди края на сезона.

Въпреки добрите резултати и засилените спекулации около бъдещето му, Карик запази спокойствие и подчерта, че най-важното в момента е представянето на отбора.

"Яснотата е важна, но за мен приоритет е да завършим сезона силно. Поставихме се в добра позиция и искаме да я задържим“, заяви той преди гостуването на Съндърланд.

Специалистът допълни, че не се притеснява от несигурността около поста си и приема ситуацията като естествена за края на кампанията. Според него част от решенията са извън неговия контрол и ще бъдат взети в подходящия момент.

Карик подчерта, че още от началото е работил с дългосрочна визия за развитието на отбора и отделните футболисти, независимо от временния характер на назначението му.

Под негово ръководство Манчестър Юнайтед демонстрира стабилност и резултатност, а редица играчи публично изразиха подкрепата си към него, което допълнително засилва очакванията, че може да получи постоянен договор след края на сезона.