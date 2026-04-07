Амад Диало: Майкъл Карик е точният човек за бъдещето на Манчестър Юнайтед

Футболистите на "червените дяволи“ застават зад временния мениджър след силните резултати във Висшата лига

Амад Диало: Майкъл Карик е точният човек за бъдещето на Манчестър Юнайтед
Крилото на Манчестър Юнайтед Амад Диало изрази подкрепата си към Майкъл Карик, като го определи като "подходящия човек“ за дългосрочен мениджър на отбора.

Карик пое тима временно през януари и успя да стабилизира представянето му, като изведе „червените дяволи“ до третото място във Висшата лига и ги постави в добра позиция за класиране в Шампионската лига.

"Очевидно не е наша работа като играчи да решаваме, но той върши страхотна работа за отбора. Има опит, познава клуба и носи неговото ДНК. Смятаме, че е правилният човек“, заяви Диало по време на лагера на тима в Дъблин.

Той подчерта, че от идването си Карик ясно е показал амбицията си да върне отбора сред водещите в Европа и работи индивидуално с всеки футболист.

Подкрепа за наставника изрази и нападателят Браян Мбемо, който също отчете добрата комуникация и познаването на клубната среда от страна на бившия капитан.

Ръководството на Манчестър Юнайтед се очаква да вземе окончателно решение за мениджърския пост след края на сезона.

#ФК Манчестър Юнайтед #Майкъл Карик

