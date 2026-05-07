Интер продължава договора на Кристиан Киву

В новия шампион на Италия Интер са доволни от треньора Кристиан Киву и му предлага нов договор до 30 юни 2028 година, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

Президентът на клуба Джузепе Марота ще свика ръководния орган на Интер след финала за Купата на Италия, но вече е заявил, че румънският специалист ще остане по-дълго в отбора, отколкото самият той.

Ако "нерадзурите" спечелят трофея, ще направят дубъл в Италия, което са постигали само веднъж в историята си - през 2010 година. Заплатата на Кристиан Киву ще бъде увеличена от 2,1 милиона на 3 милиона евро на година като признателност за отличната му работа.