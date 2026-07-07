Тиаго Алмада напуска Атлетико Мадрид и се завръща в Аржентина с екипа на Ривър Плейт

Аржентинският национал Тиаго Алмада ще продължи кариерата си в Ривър Плейт, след като напусне Атлетико Мадрид след края на Световното първенство през 2026 година. Информацията бе потвърдена от източник от ръководството на аржентинския клуб пред агенция „Ройтерс“.

Според източника всички детайли по сделката вече са уточнени, като официалното ѝ обявяване ще бъде направено след приключването на участието на Алмада на Мондиала.

25-годишният нападател, който стана световен шампион с Аржентина през 2022 година, избира да се завърне в родината си в търсене на повече игрово време. В Атлетико Мадрид той не успя да се утвърди като постоянен титуляр, въпреки че през изминалия сезон записа 40 мача във всички турнири и реализира четири попадения.

Аржентинските медии съобщават, че Ривър Плейт ще плати около 20 милиона долара за правата на офанзивния футболист. Очаква се трансферът да бъде сред най-сериозните сделки на клуба през летния трансферен прозорец и да даде сериозен импулс на състава преди старта на новия сезон.