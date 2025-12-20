Тиаго Силва се завърна в Европа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бразилецът подписа с Порто

тиаго силва премине милан
Слушай новината

Бившият защитник на Милан и Челси Тиаго Силва няма да се завърне в нито един от двата си бивши клуба, след като днес официално подписа договор с ФК Порто.

41-годишният бранител остава решен да участва на Световното първенство през 2026 година и вярва, че може да убеди селекционера на Бразилия Карло Анчелоти, ако продължи да играе в европейско първенство.

Именно поради тази причина Силва прекрати договора си с Флуминензе, след което бе спряган за възможно завръщане в някои от бившите си клубове, най-вече Милан или Челси.

Нито една от двете страни обаче не прояви сериозен интерес, а спекулациите вече могат да бъдат прекратени, след като стана ясно, че Тиаго Силва е нов играч на Порто.

Това също може да се приеме като своеобразно завръщане, макар че престоят му в клуба през 2005 година продължи едва шест месеца.

По любопитен начин трансферът бе обявен в социалната мрежа X (бившия Twitter) чрез видео с участието на трансферния анализатор Фабрицио Романо.

Самият футболист се появи с екипа на Порто и заяви, че е „изключително щастлив и поласкан от тази възможност“. Договорът на защитника е до юни 2026 година, с опция за удължаване до юни 2027-а.

