БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Транспортното министерство координира националния план за пътна безопасност.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази

Мерките трябва да бъдат представени на премиера до края на август, заяви министър Георги Пеев

затвориха тракия заради тежка катастрофа тир карнобат снимки
Слушай новината

Национален план за повишаване на ефективността на държавния контрол и подобряване на пътната безопасност координира Министерството на транспорта и съобщенията, съобщиха от ведомството.

Целта е изграждането на единна система за обмяна на информация в реално време, която да използва в максимална степен съществуващите технологични възможности. Така ще бъде постигат оптимален контрол с изпреварващи превантивни действия, които да доведат до дисциплиниращ ефект върху шофьорите на пътя и намаляване на пътния травматизъм.

„Премиерът възложи да направим план за конкретни действия до края на август“, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. По думите му основната задача е в кратки срокове да бъде изготвен общ план с конкретни мерки, анализ на действащото законодателство и предложения за необходимите нормативни промени, както и да бъдат предвидени необходимите финансови средства за тяхното изпълнение.

По инициатива на министъра в Националното тол управление се проведе работна среща, в която участваха министрите на вътрешните работи Иван Демерджиев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова, заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева, както и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Министър Пеев подчерта, че България разполага с огромен обем информация за движението по пътищата. „Има достатъчно данни, но няма координация между институциите как да ги ползват“, посочи той и допълни, че контролът върху движението в момента е разпокъсан между различни администрации.

Беше припомнено, че в момента Националното тол управление обменя с МВР единствено информация за средната скорост, а разполага с 272 контролни точки в цялата страна, от които 100 са оборудвани с вградени кантари. Чрез тях се наблюдават близо 600 000 тежкотоварни превозни средства, а системата събира значителен обем информация за трафика, натоварването на пътната инфраструктура и нарушенията.

Целта е данните да бъдат предоставяни в реално време и на останалите компетентни институции, включително МВР, Агенция „Митници“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Националната агенция за приходите.

Материалите се съхраняват в продължение на една година и могат да бъдат предоставяни практически незабавно. „По-лошо от липсата на данни е да имаш много и да не знаеш какво да правиш с тях“, каза Георги Пеев. В същото време информацията от толкамерите може да достига до контролните органи в рамките на три секунди, което ще позволи значително по-бърза реакция и по-ефективен контрол.

Беше посочено още, че държавата губи около 40 млн. лева годишно от некоректни превозвачи, движещи се със скрити регистрационни номера.

Сред обсъдените мерки е и създаването на рисков профил за всяко тежкотоварно превозно средство, базиран на информацията, събирана от ТОЛ системата, както и използването на вече изготвения анализ за фактическото износване на пътната инфраструктура.

Обсъдено е било да бъдат предвидени и необходимите инвестиции, включително за разширяване на системата от контролни кантари.

#Национлен план за повишаване на пътната безопасност #министерство на транпспорта #координация

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ
2
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че...
Сезонът по Северното Черноморие: В Кранево залагат на по-ниски цени, за да привлекат повече туристи
3
Сезонът по Северното Черноморие: В Кранево залагат на по-ниски...
Демерджиев: По-готови сме от миналата година за борба с пожарите, усилията ни са насочени към превенция
4
Демерджиев: По-готови сме от миналата година за борба с пожарите,...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Делото на Люпчо Георгиевски в Битоля ще бъде разгледано от Съда по правата на човека в Страсбург
6
Делото на Люпчо Георгиевски в Битоля ще бъде разгледано от Съда по...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Политика

В парламента ще се проведе кръгла маса за основния закон на България
В парламента ще се проведе кръгла маса за основния закон на България
Екстрадират Стоян Мавродиев в България Екстрадират Стоян Мавродиев в България
Чете се за: 01:22 мин.
Нова техника за пожарната: Екипите получиха 50 дрона и оборудване за борба с огъня Нова техника за пожарната: Екипите получиха 50 дрона и оборудване за борба с огъня
Чете се за: 00:30 мин.
Румен Радев заминава за Париж по покана на Макрон: България участва във военния парад на 14 юли Румен Радев заминава за Париж по покана на Макрон: България участва във военния парад на 14 юли
Чете се за: 00:32 мин.
Иван Шишков: Основният проблем в България е липсата на инфраструктура Иван Шишков: Основният проблем в България е липсата на инфраструктура
Чете се за: 03:35 мин.
Румен Радев ще присъства на военния парад в Париж по покана на президента Еманюел Макрон Румен Радев ще присъства на военния парад в Париж по покана на президента Еманюел Макрон
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Екстрадират Стоян Мавродиев в България
Екстрадират Стоян Мавродиев в България
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
След тежките катастрофи: Превозвачите настояват за повече контрол, но и за по-добра инфраструктура След тежките катастрофи: Превозвачите настояват за повече контрол, но и за по-добра инфраструктура
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Огромен пожар унищожи ферма със 150 животни в село Мендово, щетите са за над 30 000 евро Огромен пожар унищожи ферма със 150 животни в село Мендово, щетите са за над 30 000 евро
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Вече 15-и ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Вече 15-и ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Проверка след клип в социалните мрежи: 13-годишно дете е шофирало...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Нормално е повишението на така наречените...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Франция срещу Испания: Скандално расистко изказване преди мача
Чете се за: 00:37 мин.
По света
От днес Иран отново е под морска блокада
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ