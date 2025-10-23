БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Треньорът на Портланд и гард на Маями са замесени в поредния скандал със залагания в НБА

Спорт
До момента бройката на арестуваните участници в схемата е поне шест души, като сред тях е и помощник-треньорът на Кливланд Кавалиърс.

Тери Розиър, Чонси Билъпс
Снимка: БТА
Старши треньорът на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс и гардът на Маями Хийт Тери Розиър бяха задържани от агенти на ФБР по подозрение за нелегални залози, съобщи ESPN. До момента бройката на арестуваните участници в схемата е поне шест души, като сред тях е и помощник-треньорът на Кливланд Кавалиърс Деймън Джоунс.

Арестът на двамата идва едва в третия ден от старта на новия сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Билъпс, който е петкратен участник в "Мача на звездите", а през 2004 година спечели титлата с Детройт Пистънс и бе избран за "Най-полезен играч във Финалите", води Портланд за пети пореден сезон. Очаква се той да бъде изправен пред съда в четвъртък. В сряда Билъпс бе на скамейката при поражението на Трейл Блейзърс със 114:118 от Минесота Тимбъруулвс.

Розиър започна 11-ия си сезон в НБА, като той има по 13,9 точки средно на мач в общо 665 двубоя. Обвинението към него е, че е използвал вътрешна информация, за да прави нелегални залози.

Гардът не игра при поражението на Маями със 121:125 от Орландо Меджик тази нощ, тъй като е с контузия.

По-късно се очаква изявление на директора на ФБР Каш Пател по случая.

През миналата година бившият играч на Торонто Раптърс Джонтей Портър се призна за виновен за това, че е залагал на загуби на тима на Торонто. Той получи и доживотна забрана да играе в НБА. През лятото на тази година по подобни обвинения бе задържан и гардът на Детройт Пистънс Малик Бийзли.

Виктор Уембаняма избухна с 40 точки за успеха на Сан Антонио Спърс срещу Далас в НБА
Виктор Уембаняма избухна с 40 точки за успеха на Сан Антонио Спърс срещу Далас в НБА
Голдън Стейт намери верните решения срещу Лейкърс и внушителен Дончич (ВИДЕО) Голдън Стейт намери верните решения срещу Лейкърс и внушителен Дончич (ВИДЕО)
Оклахома мина през трилър с две продължения за успешен старт в НБА (ВИДЕО) Оклахома мина през трилър с две продължения за успешен старт в НБА (ВИДЕО)
Кевин Дюрант подписа двегодишен договор с Хюстън Рокетс Кевин Дюрант подписа двегодишен договор с Хюстън Рокетс
Лука Дончич стана официален посланик на Мондиал 2026 в Лос Анджелис Лука Дончич стана официален посланик на Мондиал 2026 в Лос Анджелис
Лас Вегас Ейсис триумфира в женската НБА за трети път в последните четири години Лас Вегас Ейсис триумфира в женската НБА за трети път в последните четири години
