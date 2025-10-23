Треньорът на Портланд и гард на Маями са замесени в поредния скандал със залагания в НБА

Старши треньорът на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс и гардът на Маями Хийт Тери Розиър бяха задържани от агенти на ФБР по подозрение за нелегални залози, съобщи ESPN. До момента бройката на арестуваните участници в схемата е поне шест души, като сред тях е и помощник-треньорът на Кливланд Кавалиърс Деймън Джоунс.

Арестът на двамата идва едва в третия ден от старта на новия сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Билъпс, който е петкратен участник в "Мача на звездите", а през 2004 година спечели титлата с Детройт Пистънс и бе избран за "Най-полезен играч във Финалите", води Портланд за пети пореден сезон. Очаква се той да бъде изправен пред съда в четвъртък. В сряда Билъпс бе на скамейката при поражението на Трейл Блейзърс със 114:118 от Минесота Тимбъруулвс.

Розиър започна 11-ия си сезон в НБА, като той има по 13,9 точки средно на мач в общо 665 двубоя. Обвинението към него е, че е използвал вътрешна информация, за да прави нелегални залози.

Гардът не игра при поражението на Маями със 121:125 от Орландо Меджик тази нощ, тъй като е с контузия.

По-късно се очаква изявление на директора на ФБР Каш Пател по случая.

През миналата година бившият играч на Торонто Раптърс Джонтей Портър се призна за виновен за това, че е залагал на загуби на тима на Торонто. Той получи и доживотна забрана да играе в НБА. През лятото на тази година по подобни обвинения бе задържан и гардът на Детройт Пистънс Малик Бийзли.