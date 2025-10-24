БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Трета поредна загуба за Александър Василев на финалния Мастърс за юноши до 18 г. в Чънду

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Поставеният под №1 в схемата на турнира българин загуби от Якопо Васами.

живо александър василев якопо васами среща група финалния мастърс турнир юношите
Александър Василев приключи със загуба груповата фаза на финалния Мастърс за юноши до 18 г. в Чънду, Китай.

Василев, който е №2 в световната ранглиста по тенис и поставен под №1 в схемата на турнира, допусна трето поредно поражение, този път от Якопо Васами. Италианецът се наложи категорично с 6:4, 6:0 в мач, който бе прекъсван на два пъти заради дъжд, а след това бе преместен на корт на закрито.

Така Василев завърши на четвърто място в своята група и ще продължи участието си за разпределение на местата от пето до осмо. Негов съперник утре ще бъде Джак Кенеди (САЩ).

В първия си двубой в група "А" 18-годишният българин отстъпи пред Яник Александреску (Румъния), а след това загуби от финландеца Оскари Палданиус.

От групата към полуфиналите продължават Васами и Александреску.

#Александър Василев тенис

