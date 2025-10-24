Трета поредна загуба за Александър Василев на финалния Мастърс за юноши до 18 г. в Чънду

Александър Василев приключи със загуба груповата фаза на финалния Мастърс за юноши до 18 г. в Чънду, Китай.

Василев, който е №2 в световната ранглиста по тенис и поставен под №1 в схемата на турнира, допусна трето поредно поражение, този път от Якопо Васами. Италианецът се наложи категорично с 6:4, 6:0 в мач, който бе прекъсван на два пъти заради дъжд, а след това бе преместен на корт на закрито.

Така Василев завърши на четвърто място в своята група и ще продължи участието си за разпределение на местата от пето до осмо. Негов съперник утре ще бъде Джак Кенеди (САЩ).

В първия си двубой в група "А" 18-годишният българин отстъпи пред Яник Александреску (Румъния), а след това загуби от финландеца Оскари Палданиус.

От групата към полуфиналите продължават Васами и Александреску.